吳建豪沉寂2天悼念陳慧翎！剛探病就「痛失家人」 舊照逼哭粉絲
金鐘導演陳慧翎對抗病魔多年，1日因子宮頸癌病逝，享年48歲，曾合作戲劇的多位演員們，包括賈靜雯、吳慷仁、林柏宏等人紛紛發文悼念，表達內心的沉痛，在她的知名作品《下一站，幸福》飾演男主角的吳建豪得知消息後，心情宛如「痛失家人」，沉寂2天過後，今（3）日發布8個字追悼好友，還附上一張昔日合影，差點惹哭影迷。
記者江芷稜／綜合報導
原本是F4成員之一的吳建豪，原本拍戲多是配角，直到2009年憑《下一站，幸福》的男主角「任光晞」一角，創下8.23%收視率，演藝事業攀上巔峰，演技開始獲得肯定，這部劇至今仍是粉絲心中的經典作品，他和導演陳慧翎因此結為好友，交情逾10多年，陳慧翎9月還貼出吳建豪到醫院探病的照片，兩人滿面笑容，看起來相當快樂。
沒想到過沒多久，陳慧翎不敵病魔撒手人寰，讓合作過的群星們充滿遺憾，經紀人表示，吳建豪心情沉痛，「慧翎是他的家人，他現在心情很糟。他需要時間和空間，我不想這時打擾他，追問任何回應」。沉寂2天後，吳建豪今日首度在社群平台發文悼念好友，寫道「下一站幸福了，愛妳」8字，並附上兩人當年在劇中場景「花田村」的合照，難掩悲傷情緒。