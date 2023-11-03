馨動慈善基金會發揮大愛連續3年捐贈偏鄉小學午餐經費

我是廣告 請繼續往下閱讀
「馨動美集•愛在溪口」捐贈典禮，由榮獲全縣音樂比賽打擊項目第一名溪口國小鼓樂社團鼓樂聲揭開序幕，蘇哲宏說，在110年得知溪口國小缺乏午餐經費，至今已連續3年捐贈午餐經費。
蘇哲宏也特別邀請自己的小學老師江老師共同參加捐贈活動；江老師說，自己非常以蘇哲宏為傲、為榮，看著蘇哲宏年年送愛到學校，非常的感動，更鼓勵現場的學童，當自己長大有能力後，也要傳承蘇董事長無私大愛的精神，把愛從自己的手中繼續傳下去，讓世界更加美好。
因應教育部中央廚房政策，柳溝國小由溪口國小中央廚房供應，故從原先捐贈的溪口國小，擴大至柳溝國小，3年的午餐捐贈經費共計247萬6000元；蘇哲宏期許，透過此筆午餐經費改善溪口國小及柳溝國小午餐品質，讓學童有營養均衡的午餐，透過基金會愛的力量，強健孩子健康體魄。
翁章梁說，目前教育部努力推動中央廚房政策，使得偏鄉學校營養午餐有大幅改善，加上馨動社會福利慈善基金會贊助溪口國小及柳溝國小午餐經費，讓小學生有更豐富、更多元的午餐選項食用，午餐食材也加入了嘉義優鮮、在地新鮮食材，讓學童吃得健康又安心。
捐贈典禮中，溪口國小師生獻上自製感謝禮物陶土名片座，溪口鄉長孫維聰提供溪口鄉在地美食「黑米麵線」，溪口國小家長會長謝志和贈送自家生產鹌鶉蛋相關產品，感謝基金會挹注溪口國小及柳溝國小午餐經費，為孩童成長護航。
陳媺慈指出，此次捐贈是馨動社會福利慈善基金會連續第3年捐贈溪口國小，這份愛讓學校有穩定的支持力量，為學生靈活調整菜單，豐富學童的飲食體驗，這份資源與愛讓溪口學子學會感恩惜福，珍惜擁有，日後定會將這份小愛擴散成大愛。