曝公布副手時機 賴清德霸氣展信心：未來我的民調會在45%以上
外界關注駐美代表蕭美琴是否成為民進黨總統參選人賴清德的副手，賴清德今被問「蕭美琴會回來站台嗎」？先賣關子說「時間到了大家就會知道」，接著主動透露，民進黨公佈不分區立委名單之後，將公布副總統人選，「敬請大家支持」。對於學者指未來大選若形成三腳督，一旦民調低於35%防守線，可能產生棄保效應，賴清德霸氣答：「未來我的民調會在45%以上」。
記者顏幸如／彰化報導
蕭美琴一直是賴清德副手最熱門人選，但無論媒體如何旁敲側擊，民進黨就是不鬆口。賴清德今（3）日到彰化縣員林鎮東山鎮興廟參香贈匾，受訪時媒體委婉問「很多立委參選人敲碗，希望蕭美琴回來站台，請問她會回來嗎？」賴清德先是笑答「時間到了大家就會知道」，接著又補充說，民進黨目前正進行不分區立委提名，等不分區立委名單公布之後，就會公布副總統名單，敬請大家支持。
另有媒體詢問，有學者指出，未來總統選舉若是三強鼎立，一旦小綠人（指民進黨）民調低於35%防守線，可能產生棄保效應，綠營該如何守住？賴清德霸氣回答：「未來我的民調會在45%以上，不會有低於35%的棄保效應產生。」
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