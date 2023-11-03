獨／橘色惡魔來台首站直奔高雄 全因陳其邁「凌晨5點」傳訊邀約
去（2022）年國慶典禮引發轟動的「橘色惡魔」京都橘高校吹奏樂部，12月將再度來台，第一場表演直奔高雄，12月10日下午3時在夢時代時代大道演出。為什麼會特地前往高雄表演？《NOWnews今日新聞》獨家掌握訊息，高雄市長陳其邁在去年10月8日凌晨5點，用LINE傳訊息給文化總會秘書長李厚慶，表達希望邀請橘高校到高雄演出，但因當時礙於疫情及行程規劃，未能邀約成功；今年3月下旬，陳其邁又二度傳訊息給李厚慶，這次終於順利促成橘高校到高雄演出。
記者鄭宏斌／台北報導
《NOWnews今日新聞》日前率先獨家報導橘高校吹奏樂部12月將二度訪台的消息，這次橘高校來台時間更長，從12月9日待到15日，一共7天；表演人數規模也更盛大，編制高達98人。此行除了參與北一女120年校慶活動、12月14日在國家音樂廳舉辦售票音樂會，也將會南下高雄，高雄市政府宣布，橘高校吹奏樂部12月10日下午3時在夢時代時代大道演出。
據了解，橘高校吹奏樂部此行特地會到高雄表演，是來自於陳其邁的熱情邀請。早在去年橘高校來台掀起「橘色旋風」之時，陳其邁就積極地向主辦單位文化總會表達邀約之意。
時間拉回到去年的10月8日，凌晨5點，在許多人都還在夢鄉的時候，早起的陳其邁就用LINE傳訊息給文化總會秘書長李厚慶，希望邀請當時正是話題焦點的橘高校至高雄表演，而李厚慶那時也已經起床了，正在進行即將來臨的國慶典禮各項籌備工作，一看到陳其邁的來訊，就立刻「秒回」，向陳其邁說明橘高校要臨時去高雄會有困難。
李厚慶說，去年還在疫情期間，尚未解封，橘高校是以專案方式來台，所有行程都要事先申請、報備。再加上當時橘高校一結束國慶典禮的表演行程，就必須立刻搭機返日、參加期中考，所以沒辦法再去高雄，而陳其邁對此覺得很可惜。
到了今年3月25日，橘高校吹奏樂部舉行畢業公演，總統蔡英文也特地撰文向橘高校表達祝福。此消息上了新聞媒體之後，隔天、3月26日，不死心的陳其邁又再度傳LINE訊息給李厚慶，再次表達希望邀請橘色惡魔到高雄表演，而李厚慶當時也向橘高校校方表達，希望能邀吹奏樂部的同學再度訪台。
後來，基於北一女的校慶活動、一些民間企業的邀約，加上文化總會的居中協調，終於順利促成了今年年底12月橘高校二度訪台的行程。而陳其邁二度傳訊息的積極邀約，也成了橘高校此行造訪港都高雄的契機。