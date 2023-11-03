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陳意涵與過動症女兒《小曉》爆發衝突！她崩潰喊：快窒息的痛苦

▲《小曉》中陳意涵（左）與過動症女兒林品彤爆發衝突，她形容就像：「快窒息的痛苦。」（圖／CATCHPLAY＋）
▲《小曉》中陳意涵（左）與過動症女兒林品彤爆發衝突，她形容就像：「快窒息的痛苦。」（圖／CATCHPLAY＋）

記者黃雅琪／綜合報導

電影《美國女孩》中的妹妹，在演藝生涯初試啼聲即大放異彩，年僅12歲的林品彤，在新作《小曉》飾演患有過動症的兒童為出發點，帶出存在於每個家庭中的無奈、不解、逃避與愛。在片中與女兒林品彤經常爆發激烈衝突，陳意涵形容像是：「對生活感到快要窒息的痛苦。」

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▲《小曉》中陳意涵（左）與過動症女兒林品彤多次爆發衝突。（圖／CATCHPLAY＋）
▲《小曉》中陳意涵（左）與過動症女兒林品彤多次爆發衝突。（圖／CATCHPLAY＋）
成為金馬獎史上最年輕的影后入圍者，年僅12歲的林品彤說：「我很喜歡演戲，入圍金馬獎就像做夢一樣，我非常的榮幸，也很開心《小曉》的故事能被大家接受。」而與陳意涵合作的感受，林品彤難掩興奮地說：「她實在是太酷了。」

▲林品彤以《小曉》成為最年輕獲金馬獎提名的影后。（圖／CATCHPLAY＋）
▲▼林品彤以《小曉》成為最年輕獲金馬獎提名的影后。（圖／CATCHPLAY＋）
▲林品彤以《小曉》成為最年輕獲金馬獎提名的影后。（圖／CATCHPLAY＋）
 
為了能夠精準的呈現過動症兒童的言行舉止，林品彤在拍攝前給了自己嚴格的訓練，但她覺得最難演的卻是小曉與媽媽的相處：「因為我與媽媽的感情很好，所以比較難想像小曉對家人那種又愛又恨的感覺，但是意涵媽媽給了我很大的幫助，很多場我們母女情緒對峙的戲，她都會加一些即興演出，來激化我的情緒，把小曉最激動的那一面引出來。」

陳意涵則說：「這位媽媽承受的壓力並非一般人能想像，所以她做出來的事看在別人眼裡都很不可思議，我只是在演出時投入了這位媽媽的感受，那種對生活感到快要窒息的痛苦，而加入了我認為她當下會有的反應。」

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