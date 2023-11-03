告五人空降美國開唱！粉絲衝到台前 激動狂喊「下台」
告五人「第一次新世界巡迴演唱會【宇宙的有趣】」持續在全球引爆，日前空降美國，他們5天內從美東接連唱到美西，日前在最富盛名的表演殿堂紐約林肯中心和傳奇巨星李小龍、滾石合唱團、皇后合唱團等必登舞台的聖荷西San Jose Civic轟動演出，場場爆滿，台上與觀眾近距離演出，還有歌迷嗨衝包圍舞台。
記者吳雨婕／綜合報導
告五人這回到紐約林肯中心、聖荷西San Jose Civic開唱，坦言心情倍感緊張和興奮，民謠傳奇歌手巴布狄倫（Bob Dylan）、鄧麗君及李宗盛等天王天后都曾在前者開唱，後者更是一絕，許多傳奇人物如一代巨星李小龍、遠近馳名的搖滾樂團皇后合唱團（Queen）、滾石合唱團（The Rolling Stones）、都曾在建立近90年的San Jose Civic舞台表演過。
接續樂壇天王天后腳步的告五人分享：「其實到演出前，我們都還是處於非常驚怕和敬畏之心，覺得能跟這些傳奇人物們站在同一個地方表演，是非常幸福的一件事，謝謝你們在！」適逢萬聖節期間演出的告五人，也在加州過了人生最接地氣的萬聖夜，哲謙透露演出前一晚在吃飯時，就不斷有人上門按電鈴，挨家挨戶收集糖果，這讓3位團員玩性大發，犬青扮成長頸鹿、雲安穿上海象裝、哲謙則套上暴龍服迎接登門的小朋友。雲安興奮說：「我們還趴在窗戶看有沒有小朋友上門來給糖！」
告五人唱到激情處，觀眾們忍受不了坐在座位上，開心衝往台前隨節奏搖擺，更對告五人高喊「下台！下台！」想請告五人到台下零距離開唱，熱情爆表，就連維護秩序的當地工作人員也不敵〈我想要佔據你〉、〈法蘭西多士〉的「高壓夜電」電子搖滾舞曲，跟著一起忘情搖擺，還有歌迷喊著「加場」，雲安感嘆可惜沒有其他檔期，向粉絲喊話一定會再回來，「我們相約下次見！」