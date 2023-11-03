激勵士氣共創佳績！中鋼通過提高員工持股信託獎勵金凝聚向心力

中鋼公司第18屆董事會第8次會議，是由董事長翁朝棟主持，會中討論通過，1.投資6億餘元進行氧氣工場增設生產氖氣設備計畫、2.從業人員持股信託制度改善案、3.買回中鋼公司普通股案。
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至於通過從業人員持股信託制度改善案，他說，公司於87年推出持股信託制度，目前持股信託專戶持有中鋼股數2.43%，為中鋼第2大股東，不僅協助公司穩定股權，也促成員工蓄積第2筆退休金，保障其退休生活。
中鋼公司為提高招募人才及留才之吸引力、照顧員工退休生活，持續優化持股信託制度，通過從業人員持股信託實施持股信託獎勵金，除維持現行提撥率20%制度外，另新設提撥率30%方案及激勵獎金交付信託，期能增進員工對公司參與感及凝聚向心力，穩定公司股權。
而買回中鋼公司普通股案，此次通過執行買回公司普通股1.5億股(15萬張)案，買回期間為112年11月6日起至113年1月5日，每股買回區間價格訂為16.98元至37.26元，執行價格視市場實際情況而定，買回目的，為轉讓給員工。
翁朝棟指出，近2、3年來，全球受到新冠疫情、俄烏戰爭、大陸封控影響，衝擊全球經濟發展、壓抑市場需求動能及造成股市震盪，也影響到鋼鐵市場需求，該公司於此段期間，仍密切關注鋼鐵產業發展趨勢及全球經濟動向。
翁朝棟並指出，該公司掌握此經濟復甦趨勢，並評估時機已成熟，因此乃提報董事會審議通過執行第4次買回庫藏股，他說，公司在全球鋼廠之優良競爭力及長期穩健的財務狀況，近期股價受到全球政經局勢及國際鋼市需求復甦不如預期影響，實已過度反應景氣下滑之預期，而該公司過去曾分別於90年、94年及97年實施庫藏股保障股東權益，此次為事隔15年再次執行，展現公司對於鋼鐵市場未來發展深具信心及維護股東權益的決心，並期望激勵員工士氣，努力共創佳績。