廖先翔家族汐止違建莊園稱將補正合法化　新北綠議員點名市府教學

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新北市政府地政局長汪禮國回覆，像這種案子很多，如副總統賴清德萬里老家一樣，有門牌但沒有建物登記、沒有建號一樣。對此，陳乃瑜強調，副總統賴清德老家為區域計畫法前遮風避雨的處所，門牌也是合法申請，相較廖家自製假門牌、違法竊佔國土的豪華莊園，地政局長傲慢的態度，不只違反行政中立，更是包庇的共犯。
新北市政府工務局長祝惠美則是回應，市府無人機查處計畫室為查處大型鐵皮屋部分，但2021年後中央規定進用無人機，因無人機多是中共製造的，且查核地區也沒有在汐止地區。
陳乃瑜再說到，針對廖先翔所說將會盡速把違建補正合法化，請問市府要怎樣教廣大的台灣同胞？有任何合法化的空間跟餘地嗎？對此，汪禮國則是說到要等廖先翔提出相關農舍申請才知，依合法程序申請。
新北市議會民進黨團幹事長卓冠廷也說到，市府說該違建經查沒有裁罰、檢舉紀錄資料，但過去其他山坡地濫墾案件都有資料跟紀錄，為何就剛好廖先翔家族這棟莊園沒被查到？強調如果這不是包庇，那是甚麼？對此，祝惠美則是強調諸如案件多是檢舉裁罰，不過對於主動查處部分則未多作說明。
新北市議員李宇翔則是說到，從2003到2010年之間的空拍圖可以看到豪華莊園，質疑究竟馬路是誰開闢的？對此，祝惠美則是回覆會在一周內查明報告；李宇翔還問到新北市政府農業局長李玟究竟廖先翔家族位在汐止山區的豪華莊園是否為地質敏感區？對此李玟回覆資料都可以在中央資料中顯露查詢，對於位在地質敏感區的部分農牧用地，則是說到可以申請農舍但不能超過比例面積。