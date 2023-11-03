▲50歲男頭部莫名腫脹滲出膿血，竟是惡性骨肉瘤！　醫：2年齡易發生

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惡性骨肉瘤 青春期與年輕成人易好發依據財團法人台灣癌症臨床研究發展基金會資料顯示，骨癌之各種病理診斷中，以惡性骨肉瘤(osteosarcoma)最常見，約佔所有骨癌之36%，每年新診斷個案約60-65例，男女比例相當，且好發於青春期與年輕成人。
衛生福利部南投醫院血液腫瘤科陳筠方主任表示，骨肉瘤建議外科手術切除，大範圍的手術切除邊緣以避免局部復發是很重要的，不過仍得依據每位患者癌細胞的轉移情形評估適宜的治療方式。
癌細胞轉移 以化療藥物治療以楊男舉例來說，其癌細胞已經從頭轉移至頸部、淋巴及肺部，無法藉由切除手術杜絕癌細胞擴散，現階段是以化療藥物紫杉醇注射滴定，楊男經過幾次療程後，目前腫瘤傷口較為穩定、乾燥，流血流膿的狀況也有所改善，楊男因為癌症引發的疼痛感亦降低，治療反應尚佳，目前維持兩週於血液腫瘤科門診追蹤診療一次。
這些方式自我檢測 出現異狀快就醫惡性骨肉瘤早期診斷、盡早治療，對於患者預後的影響相當重要，現今醫學技術進步許多，因為骨肉瘤而截肢的機率相對低，陳筠方主任提醒，可透過以下幾種方式自我檢測，如：身上有不明腫脹塊狀物且持續疼痛，或者該疼痛部位已經影響到平常的行動及運動功能，甚至不明原因發生骨折，身體出現疲倦、厭食、體重減輕等症狀，都可能與骨癌症的擴散和轉移部位有關，應盡速就醫並由醫師診療進一步安排相關檢查，避免錯過黃金治療期。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=59754
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