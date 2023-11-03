ITF旅展！旅行社祭超殺優惠　雄獅首日就現百萬大單

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易飛網以「超激安！世界玩很大」為主題，祭出四大全球超優惠旅遊商品，其中主打全新「易起賀歲」過年寒假系列行程，早鳥優惠最高折萬元，再加碼送外幣萬元大紅包，而冬季戲雪及泡湯主題行程，第二人最高折8,000元，機加酒自由行折後僅6,999元起，另機票最低月付79元起即可飛出國，還有最抗漲的國旅團體行程最低僅4,999元起。凡於旅展現場報名除可參加機票天天抽外，易飛網更加碼抽出一名幸運兒贈送Airpods Pro第二代。
2023ITF旅展首日，截至下午5點，易飛網表示，銷售狀況較去年首日倍數成長，表現最亮眼的仍為東北亞日韓地區團體行程，其中日本則以九州地區佔比較高，而韓國系列行程在旅展優惠後多為萬元有找價格，詢問度及買氣皆相當高。
易飛網說明，今日訂單團體旅遊約佔7成，自由行佔3成，考量今為上班日，故選擇自由行的年輕族群較少，明為本次旅展第一個假日，預估業績有望達今日兩倍以上。
🟡雄獅旅遊
雄獅旅遊今年首度以「雙主場」形式參展，分為主場館以及雄獅郵輪館，除了有出國萬元有找、指定行程最高折5000元以及一口價優惠外，主場館於旅展期間也將舉辦多場舞台活動，現場參加有獎徵答就送旅遊好物，消費滿額還可參加巨型扭蛋抽獎，提供萬元旅遊行程、萬元飯店住宿券、GoPro運動攝影機、萬國通路行李箱等超過百項好禮；郵輪館主打天天送「挪威奮進號」免費之旅，雄獅App會員另可免費參加拉霸機活動，預計將送出逾2萬組超值好禮，總價值超過350萬元。
雄獅旅行社表示，由於出國旅遊需求增加、旅客信心提升，旅展首日業績優於2019年首日2成。熱銷商品前三名依序為日本、郵輪、東南亞，其中日本熱門檔期集中在CNY及寒假期間，北海道和東北表現最為亮眼，也出現單筆百萬大單，推估週末會再創佳績。
明（4）日將迎接ITF台北國際旅展第一個週末假日，雄獅旅遊持續祭出超殺優惠口袋商品，「五星峇里島5日」旅展現折4千，每人最低25999元起；「旅展特選德國楚格峰10日」，搭乘火車纜車雙體驗，前往德國第一高峰楚格峰，再到聯合國世界遺產史特拉斯堡，旅展現折1萬元，每人最低69900元起。
🟡可樂旅遊
可樂旅遊針對ITF旅展推出諸多團體、自由行及票券等優惠，海外跟團遊買一送一，平均1人萬元有找；春節最搶手的團體旅遊，最高現折3000元；多款熱門票券買一送一；全球自由行、國際機票通通都有折扣優惠，指定航線再貼心加碼贈網卡。另外，因應國人最愛的日本，可樂旅遊更前進日本館設立專區，加碼推出超搶手的熱門票券優惠碼抽抽樂活動，最高獎項為日本環球影城門票買一送一。
🟡Klook
Klook也祭出3大實體旅展限定超狂驚喜，包含「天天瘋搶迪士尼、環球影城買一送一」、「SIM卡5折現買現領」、「刮刮樂抽東京商務艙來回機票」等，更有多項超殺滿額贈，像是滿100元就送迷客夏，滿6,000元即贈日韓港泰新交通卡神卡5選1，滿2萬元再送日本雙電壓旅行吹風機。
🟡山富旅遊
山富旅遊本次的主題是「人生就是要好好旅行」，主打品質好的旅遊體驗跟客戶一起好好旅行，在全球航點的團體旅遊產品以客戶需求為主要設計導向，提供客戶多元的商品選擇、方便的預訂、高的團體成行率、穩定的旅遊品質、好的旅遊體驗。
山富旅遊表示，明年3月延續好評，推出高雄港遊輪旅遊行程，歌詩達莎輪娜號是唯一高雄港出發11.45萬噸史上最大艘的遊輪，2024年3月16、20、24三航次前往日本沖繩、石垣、宮古島。高雄港出航的歌詩達遊輪適合全台灣的旅客，今年9月份啟用的高雄港港務中心，在遊客上下船時動線流暢體驗很好，莎倫娜號上的設施、餐食、表演、活動配合停泊日本的岸上觀光，搭乘遊輪出遊是很好的旅遊體驗，也是家庭旅遊、員工旅遊、獎勵旅遊、社團旅遊安排上的首選。