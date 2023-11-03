學習歷程知多少？鄉育攜Z世代創業家前進高中倡導「為自己而學」

探索中美洲友邦新興旅遊勝地　貝里斯大藍洞潛水　火山熔岩烤披薩

▲中美洲館邀請台灣旅遊業者駐攤，推出優惠出團資訊及自助行洽詢。（圖／品牌提供）
▲中美洲館邀請台灣旅遊業者駐攤，推出優惠出團資訊及自助行洽詢。（圖／品牌提供）

本報訊

大藍洞可以潛水？火山熔岩可以烤披薩？來趟中美洲友邦之旅，顛覆你對的旅遊想像！「中美洲館」將於11月3日至6日在南港展覽館一館舉行的台北國際旅展登場，並於3日上午舉辦開幕儀式，我國蔡英文總統偕同台灣觀光協會葉菊蘭會長、行政院鄭文燦副院長、外交部吳釗燮部長等多位政府代表，與貝里斯碧坎蒂大使、瓜地馬拉巴迪亞大使及中美洲經貿辦事處徐韶慧主任一起揭開活動序幕，邀請民眾前來探索中美洲友邦的人氣觀光景點，感受不一樣的旅遊鮮體驗！

我是廣告 請繼續往下閱讀
▲蔡英文總統偕同台灣觀光協會葉菊蘭會長、行政院鄭文燦副院長、外交部吳釗燮部長等多位政府代表，與貝里斯碧坎蒂大使、瓜地馬拉巴迪亞大使及中美洲經貿辦事處徐韶慧主任出席中美洲館開幕活動。（圖／品牌提供）
▲蔡英文總統偕同台灣觀光協會葉菊蘭會長、行政院鄭文燦副院長、外交部吳釗燮部長等多位政府代表，與貝里斯碧坎蒂大使、瓜地馬拉巴迪亞大使及中美洲經貿辦事處徐韶慧主任出席中美洲館開幕活動。（圖／品牌提供）
中美洲很遠嗎？很遠。但就因為遠，更值得去！過去三年疫情肆虐全世界，大大的改變旅客的旅遊形式，疫後旅客嚮往前往特殊國度且深度的旅行，而中美洲友邦充滿馬雅神祕的氛圍，以及一路從火山玩到海邊的特色，吸引無數國際旅客探訪，更滿足不少年輕且酷愛冒險的族群。

▲瓜地馬拉傳統馬林巴木琴演奏吸引參展民眾目光。（圖／品牌提供）
▲瓜地馬拉傳統馬林巴木琴演奏吸引參展民眾目光。（圖／品牌提供）
貝里斯國土雖小卻是國際知名的渡假勝地，擁有西半球最大的地下水洞-大藍洞，知名的龍涎香島多次當選全球第一渡假島嶼，2023年全球知名旅遊生活雜誌《Conde Nast Traveler》讀者票選，貝里斯更有9家獲選名列「中美洲地區二十大最佳渡假旅館 」。來貝里斯旅遊安排潛水已成為熱門行程，尤其揹著氧氣瓶下潛到藍洞深處，一覽奇形怪狀的鐘乳石和岩洞美到讓人終生難忘。位於貝里斯西部的Actun Tunichil Muknal(簡稱ATM地穴遺址)是馬雅人最神聖的地方之一，全程徒手攀爬，洞內水深不一，有時澗水而行或游泳，有時得穿過狹窄的石縫，從洞穴裡遺留的生活痕跡了解馬雅人的歷史，絕對是趟結合知識與刺激的絕頂體驗！

▲台灣舞團帶來精彩的貝里斯舞蹈表演。（圖／品牌提供）
▲台灣舞團帶來精彩的貝里斯舞蹈表演。（圖／品牌提供）
瓜地馬拉則是中美洲觀光大國，境內除了擁有四個世界遺產包含提卡爾金字塔、安提瓜古城以及基里瓜(Quiriguá)、Tak'alik Ab'aj遺址，也有被聯合國列入非物質人類文明遺產的聖周遊行，以及被譽為世界上最美的湖泊之一的阿提特蘭湖。壯麗且綿延的火山是瓜國旅遊特色之一，體驗熔岩就在你身邊的帕卡亞火山(Pacaya)健行，一直是瓜國的必走行程，除了可以近距離欣賞活躍的火山景色，也一定要嚐嚐用火熱熔岩現烤披薩的美味！隱身於瓜國中部雨林的賽姆強貝(Semuc Champey)有著一層層梯田式的碧綠湖水，也因此被稱為中美洲九寨溝。梯田造就出一連串的天然階梯泳池，遊客可以從上層的水池一路往下滑，讓這裡成為中美洲最為奇特的一個叢林秘境。

今年中美洲館(攤位#I908)特別邀請當地觀光局官員與台灣旅遊業者駐攤，除了推出優惠出團/自助資訊洽詢外，也準備最新旅遊資料免費索取；另外，攤位舞台區每日定時有貝里斯傳統舞蹈表演，以及瓜地馬拉馬林巴木琴演奏，同時也推出旅遊知識問答、中美洲景點找找看送好禮等活動，歡迎民眾前來體驗中美洲友邦風情，找行程、玩樂去！

特企／《From Rose》台北展登場　靈魂藝術繪師JAMSAN首次登台

微星1111購物狂潮來襲！熱銷明星筆電現省萬元再享獨家好禮

重視新住民群體！謝立功：拋開狹隘族群觀　推動台灣前進關鍵

特企／大稻埕潮補冬快閃吧！概念創新餐飲開啟冬日滋補之旅

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
AI倪珍報新聞