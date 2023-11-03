探索中美洲友邦新興旅遊勝地　貝里斯大藍洞潛水　火山熔岩烤披薩

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貝里斯國土雖小卻是國際知名的渡假勝地，擁有西半球最大的地下水洞-大藍洞，知名的龍涎香島多次當選全球第一渡假島嶼，2023年全球知名旅遊生活雜誌《Conde Nast Traveler》讀者票選，貝里斯更有9家獲選名列「中美洲地區二十大最佳渡假旅館 」。來貝里斯旅遊安排潛水已成為熱門行程，尤其揹著氧氣瓶下潛到藍洞深處，一覽奇形怪狀的鐘乳石和岩洞美到讓人終生難忘。位於貝里斯西部的Actun Tunichil Muknal(簡稱ATM地穴遺址)是馬雅人最神聖的地方之一，全程徒手攀爬，洞內水深不一，有時澗水而行或游泳，有時得穿過狹窄的石縫，從洞穴裡遺留的生活痕跡了解馬雅人的歷史，絕對是趟結合知識與刺激的絕頂體驗！
瓜地馬拉則是中美洲觀光大國，境內除了擁有四個世界遺產包含提卡爾金字塔、安提瓜古城以及基里瓜(Quiriguá)、Tak'alik Ab'aj遺址，也有被聯合國列入非物質人類文明遺產的聖周遊行，以及被譽為世界上最美的湖泊之一的阿提特蘭湖。壯麗且綿延的火山是瓜國旅遊特色之一，體驗熔岩就在你身邊的帕卡亞火山(Pacaya)健行，一直是瓜國的必走行程，除了可以近距離欣賞活躍的火山景色，也一定要嚐嚐用火熱熔岩現烤披薩的美味！隱身於瓜國中部雨林的賽姆強貝(Semuc Champey)有著一層層梯田式的碧綠湖水，也因此被稱為中美洲九寨溝。梯田造就出一連串的天然階梯泳池，遊客可以從上層的水池一路往下滑，讓這裡成為中美洲最為奇特的一個叢林秘境。
今年中美洲館(攤位#I908)特別邀請當地觀光局官員與台灣旅遊業者駐攤，除了推出優惠出團/自助資訊洽詢外，也準備最新旅遊資料免費索取；另外，攤位舞台區每日定時有貝里斯傳統舞蹈表演，以及瓜地馬拉馬林巴木琴演奏，同時也推出旅遊知識問答、中美洲景點找找看送好禮等活動，歡迎民眾前來體驗中美洲友邦風情，找行程、玩樂去！