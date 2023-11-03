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罵翁達瑞「知識分子的敗類」挨告公然侮辱　沈富雄一審無罪

▲前立委沈富雄被旅美教授筆名「翁達瑞」的陳時奮提告，北院判決公然侮辱無罪（圖／NOWnews資料照， 記者陳弘志攝）
▲前立委沈富雄被旅美教授筆名「翁達瑞」的陳時奮提告，北院判決公然侮辱無罪（圖／NOWnews資料照， 記者陳弘志攝）

記者潘千詩／台北報導

前立委沈富雄上政論節目發表評論時，因夾雜「知識分子的敗類」、「沒有廉恥，臉皮厚的學者」等主觀詞彙，以回應筆名「翁達瑞」的旅美教授陳時奮的評論，遭陳時奮自訴控告涉嫌公然侮辱。台北地院審理後，今（3）日判決沈富雄無罪。可上訴。

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北院法官參酌今年6月6日YT的網路節目，見沈富雄因之前跟立委高嘉瑜在節目上討論性騷擾黑數，經陳時奮、民進黨討論，甚至涉及高嘉瑜立委提名事項之發酵，節目給予沈富雄解釋的機會，沈富雄對於自己無辜受牽扯、語意遭陳時奮曲解，對陳時奮扭曲他跟高嘉瑜對話的行徑、目的、邏輯評論批判。

法官認為，沈富雄不僅是對社會關注的性騷擾議題、立委選舉提名等公共議題作評論，也是對於時事評論家的針貶是出於正確或錯誤資料，恐在輿論上造成正面或負面帶動為之批判，縱然夾雜較為主觀且較粗鄙、不雅詞彙，會使人心感不悅，但從整體脈絡，以及沈、陳均為高等教育的身分背景，且為頗有聲望的時事評論員，沈富雄對於陳時奮的攻擊，深表不贊同意見，難認是出於羞辱、嘲笑或貶損名譽、評價、人格之意思；況且，閱聽眾可依據所獲得的前後完整資訊，自行斟酌、判斷沈富雄的意見是否公允，依一般社會通念，客觀上未必會使自訴人的名譽、尊嚴遭到貶損。

▲筆名翁達瑞的旅美教授陳時奮在北院接受採訪（圖／記者嚴俊強攝，2023.10.04）
▲筆名翁達瑞的旅美教授陳時奮自訴控告沈富雄（圖／NOWnews資料照，記者嚴俊強攝）

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