國家兒童未來館競圖初選出爐！6大建築團隊進入複選、12月展成果

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文化部表示，兒童未來館競圖案公告後即在建築界引起廣泛關注與積極投入，經10月16日開標程序，共有9家建築師事務所獲得評選資格，搭配的專業團隊更有來自美國、德國、英國、西班牙、日本等國。各團隊充分展現在博物館規劃設計、展示策劃、遊戲地景、兒童發展、舞台、聲光、景觀等豐富實績，參賽建築師亦各自發揮及融合專業特色及強項於競圖提案中。
文化部提到，今天第一階段評選作業，經過評選委員的深入討論和多次評估，最終決定大元聯合建築師事務所、仲觀聯合建築師事務所、張瑪龍陳玉霖聯合建築師事務所、陳章安建築師事務所、九典聯合建築師事務所、竹間聯合建築師事務所等共6家建築師事務所入圍第二階段評選。而合作參與的國際團隊則包括美國丹佛兒童博物館、德國布魯克納事務所、ARUP英商奧雅納工程顧問公司、西班牙Ambito Cero S.L.、日本E.D.I. Architects株式會社環境設計研究所、日本伊東豊雄建築設計事務所等。第二階段評選預計於11月下旬舉行，並確認最終獲選團隊。
文化部表示，國家兒童未來館位於四鐵共構的新北核心區，佔地達3.3公頃，為讓兒童未來館擁有更多可能性，以適應不斷變化的環境，此次競圖特別要求參賽建築師團隊充分考慮展示、教學、兒童尺度的需求，並賦予空間設計高度彈性，確保未來的使用能夠得到充分考慮。相信未來在新北首都，將有最佳的建築設計，讓台灣首座為兒童而誕生的文化建設，成為台灣亮眼的文化新地標。
文化部說，此次評選委員特別聘請半數的兒少內容及場館展示專家學者，包含富邦文教基金會執行董事陳藹玲、還我特色公園行動聯盟副理事長李玉華、國立台北教育大學幼兒與家庭教育學系系主任盧明、國立台灣師範大學人類發展與家庭學系教授張鑑如、前國藝會董事長林曼麗、前國立自然科學博物館副館長周文豪，以及新北市政府文化局長張䕒育。
在建築專業部分，則包含建築師劉培森、實踐大學建築設計學系系主任王俊雄、前東海大學創意設計暨藝術學院院長羅時瑋、國家文藝獎第22屆建築類得主暨景觀建築師郭中端、國立台灣大學建築與城鄉研究所副教授黃舒楣，並特別邀請曾獲日本建築大賞和JIA新人賞的建築師藤本壯介。
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