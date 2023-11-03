製作人劉志雄剛奪金鐘獎！下台身體不適急送醫 仍病逝享年54歲
資深製作人劉志雄日前才剛於第58屆金鐘獎奪下「生活風格節目獎」，但傳出他一下台就身體不適，緊急送醫開刀，時隔2個星期後傳來噩耗，今（3）日傳出他病逝的消息，享年54歲。對此，公視也於稍早在臉書證實消息。
記者吳雨婕／綜合報導
公視在臉書發文悼念，提到公視製作人劉志雄因病過世，享年54歲，「他除了是優秀細膩的製作人，他也是一位才氣縱橫的導演，他帶領觀眾走訪台灣各個角落的市場及工場，用他獨到的視角、充滿人文精神的敘事，娓娓呈現庶民生活美學。」文中稱讚劉志雄有著俠氣，同時又是個暖男，樂於助人外，還富有正義感，「熱愛影視工作的他，在光榮的舞台上謝幕，他去另個世界，繼續做他喜歡做的事了，只是實在太早太突然了。」字句充滿感傷。
劉志雄曾任職過許多電視台後製、動畫、編導等，於2007年進入公視，並擔任《誰來晚餐》、《浩克慢遊》、《愛你一百年》、《藝術很有事》、《好好吃食驗室》、《勝利催落去》、《極樂世界》、《公視表演廳》、《老師，您哪位？》、《下課花路米》、《博物館大驚奇》等節目導演、剪輯、視覺設計、音樂音效。
劉志雄5度奪下金鐘獎，戰果碩碩，2015年時以《浩克慢遊》獲第50屆金鐘獎非戲劇類節目導演獎；2020年以《我在市場待了一整天》獲第55屆金鐘獎生活風格節目獎、節目創新獎、非戲劇類節目攝影獎；2023年以《我在工場拍拍手》獲第58屆金鐘獎生活風格節目獎，專業能力備受肯定。