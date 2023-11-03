NBA史上首次季中錦標賽開打！賽程、賽事規則、分組名單總統整

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季中錦標賽由聯盟30支球隊參賽，每支球隊出賽4場小組賽；6支小組第一的球隊和2支外卡球隊（東西部各一支）晉級淘汰賽，8強勝出的球隊將能前往拉斯維加斯挑戰最終的冠軍。
季中錦標賽的賽程將會包括在例行賽的賽程之內，勝負都會計入戰績之中。預計會從11月份開始進行。每支球隊將會和組內另外4支球隊分別打一場，各有2場主場賽事和2場客場賽事。
打進冠軍賽的2支球隊，總共會打83場例行賽，因此目前所有球隊的新賽季都只排了80場例行賽，剩餘2場將在季中錦標賽後，再做出安排。
冠軍的球員和教練都能獲得每人50萬美元（約1552萬台幣）的獎金，亞軍球隊每位球員獎金 20萬美元，3、4名球隊每人獎金10萬美元，進入8強的球隊則將每人保底有5萬美元。
季中錦標賽將在11月4日開始，之後每周三和周六都將安排小組賽的對戰。8強賽會在12月5、6兩天進行，四強戰在12月8日，冠軍戰在12月10日。
明日首先展開的三場小組賽為：7：30 公鹿主場對上尼克，8：00 雷霆主場對上勇士，10：00 金塊主場對上獨行俠。
具體分組如下：
西區A組：灰熊、太陽、湖人、爵士、拓荒者
西區B組：金塊、快艇、鵜鶘、獨行俠、火箭
西區C組：國王、勇士、灰狼、雷霆、馬刺
東區A組：76人、騎士、老鷹、溜馬、活塞
東區B組：公鹿、尼克、熱火、巫師、黃蜂
東區C組：塞爾提克、籃網、暴龍、公牛、魔術