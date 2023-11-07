全台大缺工／教育部砸52億吸國際生留台　企業到校園卡位搶才

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104集團策略長吳麗雪認為，除大幅提升薪資、任用中高齡勞工外，企業可透過高中職及大學產學合作，打破科系與經歷的迷思，藉由跨領域人才培訓彌補部分人才缺口；兼職part time已是民生消費產業常見的聘僱模式，企業可多元任用，聘僱一週上2至3天班的多工族或大三、大四實習生，並透過工作分享（Job Sharing），提高約聘、派遣、部分工時制等做法，增加用人彈性。
國發會3支箭對全球人才招手
國發會指出，2028年國內人口紅利就消失，到2030年勞動力缺口40萬人，要從「質」與「量」同時並進，補足缺口，為達成攬才目標，將從「強化延攬外國專業人才」、「擴大吸引留用僑外生」及「留用中階技術移工」3方面延攬國際人才。
國發會表示，在強化延攬外國專業人才中，將擴大延攬對象，強化攬才力道、修法提高攬才留才誘因、推動創造外國人在台友善工作及生活環境、打造國家層級攬才服務中心等，從原本的6000位就業金卡人，擴大至5.4萬名外籍專業人才及其眷屬。
僑外生部分，希望能增加19萬名僑外生留台，將針對關鍵領域如理工人才STEM及金融新設專班，提供國際生「產學獎學金」以增加招生誘因，讓目前原本每年留台工作約5、6000人，擴大3倍，並考慮修法放寬僑外生留台工作滿5年才能取得永居的規定。
而留用中階技術移工部分，2022年起已放寬在台工作達6年以上移工，符合一定技術條件者，可從事中階技術工作，並鼓勵年輕移工在職進修，取得學位後得以多元管道從事中階技術工作、專門性或技術性工作。
不只攬才還要留才
教育部預計以5年52億元經費，設置10個海外基地，由國內大學校院及企業共同推動「新型專班」擴大海外招生，由國發基金提供「產學獎助金」與企業提供「生活／實習津貼」，吸引優秀國際生來台就讀並留台工作，預計在既有招生管道外，再增1.8萬名國際新生來台就讀。
教育部技職司長楊玉惠表示，該計畫的國際生包括港澳僑生、世界各國境外生，但不包含陸生，大學與技專校院可以開辦學士雙聯專班、2年制學士專班、2年制學士後專班及2年制碩、博士班等「新型專班」，以STEM（科學、技術、工程、數學）、金融及半導體相關領域為優先，大學將與企業共同赴海外基地甄選當地優秀學生，並共同規劃客製化課程。
新型專班學生將獲國發基金提供最多2年的「產學獎助金」，包括2年學雜費、來台的機票費、行政費用（當地簽證、體檢費等），另外還有企業會提供每月至少1萬元的「生活／實習津貼」；大學會提供國際生職涯諮詢及就業輔導機制，幫助國際生留台工作、為企業所用。
企業進校園搶人才
104人力銀行日前發布2023年《民生消費產業人才白皮書》，今年第一季民生消費產業平均每月短缺38.2萬人，創下歷史新高，求才難度是整體市場的4.4倍，餐飲業、零售業、批發業、住宿服務業，以及運動和休閒業，這5大產業的缺工現象在疫情後尤為明顯。
為了解決缺工問題，企業直接進入校園搶人才，海底撈火鍋就廣納校園實習生和僑生，吳麗雪指出，大二、大三的學生去店裡打工，畢業後有機會成為企業優先晉用的儲備幹部，另外，海底撈設立「僑生留台專區」，面試錄取後，就可依「僑外生留台工作評點制」申請工作許可，若想回到母國或到海外發展的，還能參與海外門市拓點，包括東南亞、日韓及歐美等國家。
台北文華東方提供宿舍、24小時免費餐食幫助員工節省開支，針對有志海外發展者，到職1年可申請外派，同時也對學生、家長舉行招募說明會，讓家長認識品牌。
乾杯集團在內部成立「乾杯大學」，全年線上超過500堂課，課程主題包括牛肉知識、餐酒搭配、盈虧損益等，透過教育訓練，讓每位員工專業知識升級，更快成為優秀的經營者；乾杯集團以往只和大專院校餐旅科系實習，如今往下到高中職校建教合作，盼吸引更多新血投入餐飲業。