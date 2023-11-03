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五癌篩檢真能降低死亡率？國健署以實證說明　啟動「主動追陽」遠離癌症威脅

▲五癌篩檢真能降低死亡率？國健署以實證說明　啟動「主動追陽」遠離癌症威脅
▲五癌篩檢真能降低死亡率？國健署以實證說明　啟動「主動追陽」遠離癌症威脅

健康醫療網

【健康醫療網／記者吳儀文報導】根據國健署「癌症登記報告」顯示，109年新發生癌症人數為12萬1,979人，平均每4分19秒就有1人罹癌。由於癌症早期沒有明顯症狀，等到身體出現警訊才做治療可能為時已晚。因此，衛福部推出五癌篩檢，期望民眾定期篩檢，早期發現、早期治療。

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不過，五癌篩檢對於降低癌症死亡率真的有幫助嗎？國健署以實證資料、統計數據說明，並與中央健康保險署攜手醫院「主動追陽」，有望進一步協助民眾就醫診斷、降低癌症死亡率。

早期發現、早期治療　實證：5癌篩檢確實可降死亡

五癌篩檢包含子宮頸癌篩檢、乳癌篩檢、大腸癌篩檢、口腔癌篩檢、肺癌篩檢。國健署表示，實證資料顯示透過篩檢確實可以降低癌症死亡率：

  • 子宮頸癌：
每3年1次子宮頸抹片檢查，可降低約70%子宮頸癌死亡率

  • 乳癌：
每2年1次乳房X光攝影檢查，可降低41%乳癌死亡率

  • 大腸癌：
每2年1次糞便潛血檢查，可降低35%大腸癌死亡率

  • 口腔癌：
有嚼檳榔或吸菸習慣者，定期每2年1次接受口腔黏膜檢查，可降低26%口腔癌死亡風險

  • 肺癌：
低劑量電腦斷層檢查（LDCT） ，可降低重度吸菸者20%肺癌死亡率

若篩檢結果為「疑似異常」，應進一步透過各項檢查，早期發現癌症病灶、早期治療。國健署資料顯示，大腸癌篩檢每20位陽性個案會找出1位罹患大腸癌；每17位乳房X光攝影疑似異常個案，經確診會發現1位乳癌患者；每2位子宮頸抹片陽性個案，則可找出1位癌前病變或子宮頸癌。

國健署提到，105年至109年五項癌症5年期別相對存活率，大腸癌、女性乳癌、子宮頸癌、肺癌第0期、第1期的5年存活率皆超過9成，口腔癌第0期、第1期則有7－8成以上；若進展到第4期，大腸癌、肺癌存活率僅有1成多，子宮頸癌約2成3，乳癌、口腔癌為3成多，因此應及早確診、治療。

醫療院所主動追陽　助民眾遠離癌症威脅

為了降低癌症發生率、死亡率，健保署與國健署攜手推動「全民健康保險癌症治療品質改善計畫」，並在今（112）年6月1日正式啟動，透過醫療院所共同合作，針對五癌篩檢結果為疑似異常者，開啟「主動追陽」，主動向民眾進行健康指導、說明後續檢查注意事項，並依民眾就醫意願協助安排，完成進一步就醫診斷。

國健署署長吳昭軍呼籲，民眾應定期接受5項癌症篩檢，可利用健保快易通APP查詢是否符合篩檢資格，另可透過全國癌症篩檢活動暨醫療院所資訊查詢網站（https://escreening.hpa.gov.tw/Home）查詢住家附近的篩檢活動或醫療院所資訊，若收到篩檢異常的結果無須驚慌，配合追蹤、治療，將可降低癌症所帶來的威脅。



資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=59740

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