▲五癌篩檢真能降低死亡率？國健署以實證說明　啟動「主動追陽」遠離癌症威脅

我是廣告 請繼續往下閱讀
早期發現、早期治療 實證：5癌篩檢確實可降死亡五癌篩檢包含子宮頸癌篩檢、乳癌篩檢、大腸癌篩檢、口腔癌篩檢、肺癌篩檢。國健署表示，實證資料顯示透過篩檢確實可以降低癌症死亡率：
- 子宮頸癌：
- 乳癌：
- 大腸癌：
- 口腔癌：
- 肺癌：
若篩檢結果為「疑似異常」，應進一步透過各項檢查，早期發現癌症病灶、早期治療。國健署資料顯示，大腸癌篩檢每20位陽性個案會找出1位罹患大腸癌；每17位乳房X光攝影疑似異常個案，經確診會發現1位乳癌患者；每2位子宮頸抹片陽性個案，則可找出1位癌前病變或子宮頸癌。
國健署提到，105年至109年五項癌症5年期別相對存活率，大腸癌、女性乳癌、子宮頸癌、肺癌第0期、第1期的5年存活率皆超過9成，口腔癌第0期、第1期則有7－8成以上；若進展到第4期，大腸癌、肺癌存活率僅有1成多，子宮頸癌約2成3，乳癌、口腔癌為3成多，因此應及早確診、治療。
醫療院所主動追陽 助民眾遠離癌症威脅為了降低癌症發生率、死亡率，健保署與國健署攜手推動「全民健康保險癌症治療品質改善計畫」，並在今（112）年6月1日正式啟動，透過醫療院所共同合作，針對五癌篩檢結果為疑似異常者，開啟「主動追陽」，主動向民眾進行健康指導、說明後續檢查注意事項，並依民眾就醫意願協助安排，完成進一步就醫診斷。
國健署署長吳昭軍呼籲，民眾應定期接受5項癌症篩檢，可利用健保快易通APP查詢是否符合篩檢資格，另可透過全國癌症篩檢活動暨醫療院所資訊查詢網站（https://escreening.hpa.gov.tw/Home）查詢住家附近的篩檢活動或醫療院所資訊，若收到篩檢異常的結果無須驚慌，配合追蹤、治療，將可降低癌症所帶來的威脅。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=59740
喜歡本文請按讚並分享給好友！更多健康資訊：健康醫療網https://www.healthnews.com.tw