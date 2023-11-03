以藝術熱愛鄉土 臺灣文創先驅「顏水龍」作品南美館展出
對台灣美術史有著深厚影響的知名畫家顏水龍，2023年適逢120歲冥誕，台南市美術館於11月3日推出「台南囡仔顏水龍─從臺灣出發 展望世界的藝術」展覽，讓觀眾對顏水龍創作過程與脈絡有初步的認識與理解。
記者林怡孜/台南報導
顏水龍為台南下營人，許多作品皆與台南有著緊密關連，他的藝術類型多樣化，不僅為臺灣的工藝發展奠下基礎，更投入公共藝術與城市規劃，開時代之先鋒，為城市留下美麗的風景。本次展覽呈現顏水龍較少為人關注的素描及與台南相關的主題作品，二大子題分別為「永不停歇的紀錄」及「遊子與家鄉」，「永不停歇的紀錄」展區將顏水龍歷年來的速寫作品，按照主題配置，呈現出顏水龍在速寫表現上的風格及使用媒材轉換，亦歸納出他於生活中時常關注的對象，如地方人文風情、各式建築、臺灣原住民文化等。「遊子與家鄉」則展示了「熱蘭遮城」、「竹溪寺」及「曾文水庫」等台南名勝的油畫作品，顯示出其對於故鄉歷史及發展的重視。其中也有顏水龍重繪1930年代時受小早川篤四郎之邀，繪製「臺灣歷史畫」系列中范無如區（Antonius Hambroek）牧師與妻女訣別的場景「惜別」一作所發生的曲折過往，及作品終於回到台南展出的歷史意義。如同他說過的「對台灣的愛，一直在我的心靈源處，不斷地蠕動，真盼自己付出得更多」。此展從顏水龍最熱愛的繪畫媒材，乃至他一生持續創作的速寫，帶領觀眾隨著他的腳步，體會他的精采人生與創作上的心路歷程。
顏水龍一生用他的藝術愛臺灣，除了繪畫，他以留學法國時所吸收的養分，開時代之先鋒，將馬賽克以拼貼方式創作的公共藝術及都市規劃，大大提升了大眾的生活美學，留下許多珍貴作品。展覽同時也透過展出顏水龍與瓷揚窯合作的陶瓷彩繪作品，及與顏水龍所設計及戮力改善與推廣的實用工藝產品，呈現他藝術生命中的豐富成就。
「台南囡仔顏水龍─從臺灣出發 展望世界的藝術」展覽即日起展出至2024年3月3日，，歡迎民眾前往現場一同欣賞顏水龍先生恒久不衰的精彩作品，並從中體會他如何將美呈現於生活之中，及他對臺灣及台南這片土地的熱愛。