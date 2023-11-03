火力全開！賴清德南投踢館：馬文君背後靠山是趙少康、吳斯懷

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民進黨總統參選人賴清德今（3）日晚間先到埔里，參加民進黨立委參選人蔡銘軒的造勢活動、接著趕往南投市，出席「賴清德、蔡培慧南投後援會」成立大會，他在會中三度感謝南投鄉親，願意在上次立委補選給民進黨一個機會，讓蔡培慧當選，蔡培慧這8個月的表現也沒讓鄉親失望。
賴清德說，過去總統大選都是決戰中台灣，這次南投扮演更關鍵角色，地方開票結果南投若總統贏，民進黨就可以放鞭炮了；若蔡培慧、蔡銘軒雙雙當選，國會一定過半，「台灣安全了」！
賴清德說，總統蔡英文為了國家安全用心良苦，但建造潛艦卻遇到立委故意洩漏給第三國，他問在場者知道這位立委是誰嗎？眾人大聲答「馬文君」。他接著說，讓大家更料想不到的是，她不處理選區裡的事情，南投縣垃圾危機已經一二十年，馬文君畢業自嘉南藥理學院，「如果去衛環委員會不是很好？明明可以幫忙南投也不去！南投產業沒發展、人口流失，她也不去經濟委員會；南投財政不好她不去財政委員會，那麼多委員會不去，卻一直待在國防外交委員會，大家知道是什麼原因嗎？」此時台下爭相喊「為利益」、「為阿共啊啦！」
賴清德感慨潛艦國造召集人黃曙光脾氣太好，他說媒體報導有次國防外交委員會考察潛艦，由黃曙光做簡報，馬竟說潛盤是鐵棺材，「講這話實在太超過、很不應該！人家是海軍上將、做到參謀總長，潛艦建造者都是專家，身為立委這樣打擊國家，馬文君真的會比我們內行嗎？」
他說，原以為擋預算、洩漏機密給第三國的事情曝光後，馬文君會收斂，豈料這次審查預算又提案刪除凍結100多案，連第一艘潛艦的第二階段也要凍結。賴清德問，這位立委這麼強勢、這麼敢，是誰在背後當她靠山？明面上共同連署人是吳斯懷，至於暗的，「據我了解她是戰鬥藍、趙少康那個團體給她靠。」
賴清德說，建造潛艦保護台海安全，是台灣人的心願，馬文君卻拚命擋，一邊要刪除、一邊要保護，根本解決之道就是讓擋潛艦的人不能當選。他拜託南投人明年讓蔡培慧、蔡銘軒雙雙當選，展現南投人守護國家的決心，不守護國家的立委，別讓她進入國會。
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