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台灣大賽／樂天桃猿與味全龍首度總冠軍戰對決！球評黃忠義看好誰

▲黃忠義指出，樂天桃猿梁家榮，可能是台灣大賽關鍵人物。（圖／中職提供）
▲黃忠義指出，樂天桃猿梁家榮，可能是台灣大賽關鍵人物。（圖／中職提供）

記者吳政紘/綜合報導

2023台灣大賽，中職34年總冠軍賽即將在4日展開，樂天桃猿將在客場天母棒球場迎戰味全龍隊，首戰門票全數售完，超過萬名球迷到場應援，龍隊推出「龍之子」徐若熙先發，對抗樂天王牌威能帝，雙方決戰一觸即發，《NOWnews今日新聞》也特別為球迷整理比賽看點，並邀請球評「東哥」黃忠義解讀這次台灣大賽觀戰重點。

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樂天桃猿隊史10次打台灣大賽，這次將是史上第11次，也是Lamigo轉手樂天後連續2年進入台灣大賽，其中有7次總冠軍，樂天勝率高達5成88，把握度很高，外界一般看好樂天有機會。

不過味全龍隊主打「速度」，冉承霖首度打台灣大賽，將跟樂天陳晨威、林政華等球員「尬速」，黃忠義認為，樂天贏球機率較大。

打擊部分：

黃忠義認為樂天打線太多好手，即便林立被壓制，還有廖健富、梁家榮等在後面，朱育賢與上個系列賽表現優異的林承飛、陳俊秀也都不容小覷。味全龍可能會排出「鋸齒打線」，郭天信可能會打三棒，吉力吉撈鞏冠、劉基鴻則要特別注意。

投手部分：

黃忠義認為樂天較為吃香，威能帝不用說，還有豪勁、陳冠宇、賴鴻誠、王志煊、道博格等左投坐鎮，牛棚很有威力。味全龍推出徐若熙先發，也是希望他未來能夠成為王牌投手，本土最強先發，因此意義上不同，鋼龍、布里悍也不錯，但龍隊要注意牛棚使用時機。

關鍵人物：

黃忠義表示，「梁家榮在例行賽是打擊王，在這次比賽中，他可能會是關鍵人物，打擊狀況也不錯，另外陳俊秀等老將經驗豐富，應該不會讓龍隊這麼好解決。」

味全龍隊關鍵在於打擊方面，若是打線上前幾棒如李凱威等上壘，後面中心打線跟其他棒次串連也是關鍵，此外，樂天要小心味全龍在後段的反擊，這方面龍隊的韌性不錯。

總評：

黃忠義：「我認為整個系列賽不會拖太久，最多六場，樂天贏球，但味全龍投手將士用命，葉君璋總教練希望越早結束列賽越好，樂天則是拖長戰線比較有利。」



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