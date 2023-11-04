內幕／藍白夾殺衝擊民調　賴清德「以攻為守」嚴防被邊緣

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面對在野陣營不可測局面，據悉，民進黨內部已針對大選2組、3組、4組人選進行模擬，內部按表操課、照既定節奏走，如從3、4月擬定國政白皮書，4月、5月、6月信賴之友集結民間社會力，7月、8月、9月百工百業後援會，9月到10月舉辦國家希望工程政策說明，而11月進入選戰深水區，各縣市競總、立委聯合競總相繼成立。
雖然賴陣營按照自身節奏，但不可諱言的，藍白近來的紛擾吸引大眾眼球，賴清德自9月起公布國政藍圖，截至10月底，一連七場國政記者會，宣傳效果卻有限；受到藍白合及民進黨立委趙天麟退選等事件影響，近來多家媒體相關民調指出，賴清德支持度不僅跌破四成，更有下滑趨勢，美麗島10月底民調更顯示，若推出「柯侯配」，將以47.4%的支持度贏過綠營「賴蕭配」的35.3%，若推出「侯柯配」，則是以46.1%的支持度贏過賴蕭配的36.8%，藍白合兩種組合都大贏綠營10個百分點。
在民進黨內部民調部分，每個星期都會進行，以提供內部參考。黨內高層坦言，賴清德支持度趨於穩定，仍屬於領先狀態，但受到不同政治事件影響，有時候會有小幅跌，但這都很正常，如人的脈搏一樣，面對選戰會戰戰兢兢。
另有黨內人士指出，各式民調所做結果各有不同，但據黨中央掌握選情，總統選情大致呈現穩定狀態，「目前情況還好、持續穩定領先」，仍要看「藍白合」是否有結果而定，屆時才會有些新的變化。
雖然「藍白合」未明朗，過程中卻鬧得沸沸揚揚，在「藍白合」夾擊下，賴清德首當其衝，網路聲量、民調均有下滑趨勢，也使內部選戰策略有所改變，民進黨從一開定調的「不介入、不評論」，到近日轉而狂打「政治分贓」、「權謀計算」、「各懷鬼胎」，積極進攻。
賴清德在過去較少有媒體受訪行程，但為了避免被邊緣，賴陣營近期開始規劃，在公開行程中新增受訪行程；另一方面，在競總、黨中央雙引擎上，黨內層峰近日也頻繁與媒體互動，以增加曝光。
以目前選戰策略來看，賴清德除了「鐵人般」行程照走，陸戰、空戰齊發，若有機會，團隊也會安排賴受訪，針對時事議題回應，同時與立委參選人「同框」，此舉除了要創造賴的聲勢，也順勢拉抬自家立委參選人，一舉兩得。
從賴清德日前對藍白合強硬回擊，直批「就是空」，到對外數度強調，「不論藍白合不合，我是最好選擇」的態度可看出，賴清德及其團隊要化變動為主動、正面對決，並搶回話語權，不讓藍白合議題獨佔鰲頭，讓賴消失在媒體版面中。
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