今日我最匯／新台幣周線翻紅升1.22角 升勢能否延續關注3指標
美國聯準會（Fed）連兩次會議維持利率不變，新台幣兌美元一度升破32.3元，來到32.264元，終場收在32.303元，周升1.22角，周線也終止連3黑，周升0.38%。至於下周升勢能否延續？匯銀人士認為，美元、台股表現及外資動向是觀察指標，但從美國最新公布的就業數據來看，在就業市場降溫之下，進一步削弱美國再升息機率，美元指數再跌逼近105，日圓亦升破150兌1美元，如果這走勢未變，預期新台幣下周延續升勢機率高。
記者顏真真／台北報導
為壓制通膨，美國聯準會去年3月開啟40年來最迅猛升息循環，今年明顯放慢腳步，更首度連2次例會利率不變，亦符合市場預期。不過，聯準會在會後聲明中仍保留日後升息的彈性。主席鮑爾（Jerome Powell）維持一貫作風，未輕易透露利率決策走向，也沒有宣告聯準會已戰勝通膨。他僅表示，聯準會致力實行「足夠限制性」的貨幣政策，以利長期通膨率回歸目標2%，但對於是否達到如此立場還沒有信心。
隨著美國聯準會微吐「鴿」聲，加上美債殖利率下跌，激勵美股走漲，台股亦跟著漲，新台幣也跟隨國際市場一路升值，從盤中一度逼近32.5元，一路升值突破32.4元、32.3元，周五盤中一度來到32.264元，終場收在32.303元，升值5.8分，周線也終止連3黑，累計1周下來升值了1.22角，周升0.38%。
由於美國聯準會仍保留升息空間，美元指數回貶空間有限，甚至一度還升破107，匯銀人士認為，後續能否續攻仍須觀察美元和台股表現，還有外資匯入力道是否具續航力。外匯專家李其展也認為，接下來要看美國經濟數據表現，若經濟表現好，通膨壓力仍高，12月還是有升息機會，美元指數就會呈現偏強震盪。
不過，根據美國最新公布的就業數據，10月失業率升至3.9%，非農就業新增15萬人，薪資成長率月增0.2%，即便沒有太糟，卻都略低於市場預期，也進一步削弱市場對美國再升息的預期，美元指數應聲再跌，並失守106，一度下探105.11，日圓也升破150兌1美元，一度觸及149.18價位，如果美元走勢未變，包括新台幣在內的亞洲貨幣兌美元，下周有望再有一波彈升。