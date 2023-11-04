MLB／大谷翔平爭奪戰超火熱！已有球隊開出10年160億超級大約搶人
大谷翔平爭奪戰超火熱！美國職棒大聯盟洛杉磯天使隊日籍二刀流好手大谷翔平，在第一天自由市場開市，就受到注目，據傳已經有球團願意開出10年5億美元（約160億）的超高合約給他，不過因為天使要先給出合格報價(Qualifying Offers，簡稱QO)，大谷是否接受，才會變成自由球員，大聯盟合格報價約為2032萬5000美元（約為6億5024萬台幣），預計大谷應該不會接受。
記者吳政紘/綜合報導
大谷的狀況，讓他有機會拿到史上最高薪，目前大聯盟紀錄由Max Scherzer年薪超過平均年薪4333.3333萬美元高居第一，第二名則是洋基王牌Cole的平均3600萬美元，大谷隊友Mike Trout的平均年薪3554.1667萬美元排名老三。
美國媒體認為大谷會拒絕合格報價，並且投身自由市場，而大谷最高有機會拿到8億美元（約256億台幣）的天價，因此預計不會接受區區2032萬美元的報價。
何謂合格報價？（Qualifying Offer）
自2012球季結束後，大聯盟取消舊有的分級制度，改為合格報價制度(Qualifying Offers，簡稱QO)，球團對於合約年未曾轉隊的球員，可以在世界大賽結束後5日內提供QO給球隊中取得自由球員身份的球員，球員可以在收到QO後7日內決定是否接受。
若球員選擇拒絕，則新球團次年最高順位(保護順位則從次高順位開始)的選秀籤消失，原球團則取得一個補償選秀籤。