日客來台變少！矢板明夫：日圓貶值、觀光資源集中台北、物價高

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不過有些令人遺憾的是，日本來台灣的觀光客人數少了很多，疫情前的2019年12月，大約有22萬日本人來台，但今年來台灣人數最多的5月，卻只有7萬多人，還不到4年前的1/3。箇中原由很多，最重要的還是日圓貶值，疫情前，35000日元就可以換10000台幣，現在換10000台幣就要46000日元，台幣已經升值了30%；在日本東京吃一碗叉燒麵大約800日元，在台北市一碗牛肉麵就大概要250台幣，相當於近1200日元。
矢板明夫直言，在許多日本人心中，台灣是一個又便宜、東西又好吃的地方，但現在這種物價，讓不少日本人卻步；反而對大部分台灣人來說，日本的物價變得非常便宜，所以去日本玩會有一種物超所值的感覺。
此外，矢板明夫還提到，台灣的觀光資源大部分集中在台北，不管是故宮、台北101、還是各大夜市，基本上在台北都可以光顧到，反觀其他各城市的特點並不是很突出，交通、住宿、飲食也不十分方便，於是造成了「去一次台北，就可以10年不去台灣」的印象，這一點是台灣觀光業者需要努力的地方。
最後，矢板明夫說到，最近2年國際社會都很關注台海爆發戰爭的可能性，害怕「台灣有事」，這也成了外國遊客不太敢來台灣的理由之一，但關於這一點，他認為台灣政府應該加強國際宣傳，讓大家正確理解台灣的實際情況、不過度杞人憂天。