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日客來台變少！矢板明夫：日圓貶值、觀光資源集中台北、物價高

▲矢板明夫分析，近年日本來台灣的觀光人數明顯減少，與日圓貶值、台北物價高等因素有關。（示意圖／取自Pixabay）
▲矢板明夫分析，近年日本來台灣的觀光人數明顯減少，與日圓貶值、台北物價高等因素有關。（示意圖／取自Pixabay）

國際中心蔡姍伶／綜合報導

「台北國際旅展」3日開幕，旅遊業者祭出諸多優惠，希望吸引潛在顧客多多消費，日本《產經新聞》台北支局局長矢板明夫表示，當天觀展人次約為5萬8千人，較去年翻倍，說明台灣已經完全進入了「後疫情時代」，不過遺憾的是，相比於台灣人赴日人次，日本來台灣的觀光客人數則減少很多。

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矢板明夫3日晚間在臉書上發文，說在會場內看到很多日本觀光地的宣傳及展覽，台灣旅客偏好日本，很多人每年都去好幾次、又肯花錢，對日本的觀光業者來說是最好的客戶，所以各大業者和旅遊公司都使出渾身解數，希望能夠把台灣的客人吸引到日本各地去玩。

不過有些令人遺憾的是，日本來台灣的觀光客人數少了很多，疫情前的2019年12月，大約有22萬日本人來台，但今年來台灣人數最多的5月，卻只有7萬多人，還不到4年前的1/3。箇中原由很多，最重要的還是日圓貶值，疫情前，35000日元就可以換10000台幣，現在換10000台幣就要46000日元，台幣已經升值了30%；在日本東京吃一碗叉燒麵大約800日元，在台北市一碗牛肉麵就大概要250台幣，相當於近1200日元。

矢板明夫直言，在許多日本人心中，台灣是一個又便宜、東西又好吃的地方，但現在這種物價，讓不少日本人卻步；反而對大部分台灣人來說，日本的物價變得非常便宜，所以去日本玩會有一種物超所值的感覺。

此外，矢板明夫還提到，台灣的觀光資源大部分集中在台北，不管是故宮、台北101、還是各大夜市，基本上在台北都可以光顧到，反觀其他各城市的特點並不是很突出，交通、住宿、飲食也不十分方便，於是造成了「去一次台北，就可以10年不去台灣」的印象，這一點是台灣觀光業者需要努力的地方。

最後，矢板明夫說到，最近2年國際社會都很關注台海爆發戰爭的可能性，害怕「台灣有事」，這也成了外國遊客不太敢來台灣的理由之一，但關於這一點，他認為台灣政府應該加強國際宣傳，讓大家正確理解台灣的實際情況、不過度杞人憂天。

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