郭台銘連署書風波！南檢接獲情資涉不法 約談8人到案、2交保
日前，台南地檢署接獲檢舉，指郭台銘參選總統的連署涉不法，傳出送食物及禮品等，檢方傳喚8名相關人員複訊，諭知陳姓、吳姓男子，分別以5萬元、3萬元交保，其餘6人請回。
記者林盈君／綜合報導
據了解，鴻海創辦人郭台銘參選2024總統大選，於全台各地成立連署站，近期卻頻傳連署過程出包，台南地檢署接獲民眾檢舉，指有人以不法方式，向民眾徵求簽署書。檢調隨即偵辦並傳訊8人到案，全列為被告，陳男和吳男否認不法，複訊後裁定5萬元及3萬元交保，另外6人則請回。
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