憑COLDPLAY門票換高雄商圈夜市優惠券 高捷7站發放
高雄演唱會經濟持續發威，今年高雄已舉辦近50場演唱會，吸引超過70萬人次，11月英國天團COLDPLAY接力獻唱，高雄市政府延續上半年「加食延暢」計畫，樂迷憑COLDPLAY 2023高雄演唱會門票，10-12日早上10時到晚上10時在7處高雄捷運站領取50元商圈夜市優惠券，其中部分臨近夜市、飯店區的站點也貼心延長發放時間至晚上12時。使用範圍不僅包含高雄20處商圈、24處夜市，更特別邀請超過50家的夜經濟特色店家，許多業者也自主延長營業時間或推出限量優惠來迎接歌迷。
記者鄭婷襄／高雄報導
高市府經發局長廖泰翔表示，今年高雄迎來演唱會熱潮，國內外天團與歌手相繼在高雄開唱，市府推出「商圈夜市優惠券」，於鄰近捷運站同步設攤發放，吸引數以萬計的歌迷湧入商圈、夜市消費，業績至少成長三成，在商圈夜市的店家與攤商紛紛敲碗的期待下，市府將於11月10日至12日三天在左營、巨蛋、高雄火車站、美麗島、三多、鹽埕埔和鳳山等7處捷運站，從上午10時到晚上10時設站服務發送，部分站點還配合散場及鄰近夜市服務到凌晨12時，歡迎持票樂迷把握三天機會前往就近站點領取，聽演唱會換優惠。
廖泰翔強調，為體貼歌迷保存門票紀念的需求，上半年憑票領取時採隱形墨水驗證，不在票券上造成任何可視記號，廣受歌迷好評，而這次為配合COLDPLAY推出的專屬紀念票卡，也特別進階服務，於捷運站兌換處透過掃描票卡上具唯一性的QR Code進行優惠券領取驗證，保持票卡完整性、不會留下記號，更不會影響入場，請樂迷放心，踴躍領取。
六合夜市管委會主委莊其章表示，上半年演唱會，六合夜市攤攤業績爆棚，非常期待國際巨星的到來，以及市府的演唱會對接方案。為了因應COLDPLAY演唱會，攤商有了上次的經驗，更是磨刀霍霍，不僅備料比平常多3倍，還安排更多工作人手，捲起袖管來迎接這3天的爆炸人潮，歡迎遠道而來的粉絲到夜市吃在地銅板美食，深度體驗高雄夜生活。
這次商圈夜市券除可在20處商圈、24處夜市的合作店家和攤商使用外，市府也廣邀高雄青年創業店家參與，共計有超過50家餐廳、居酒屋、宵夜及餐酒館加入本次獨立合作店家，這次的商圈夜市優惠券可以使用到明（113）年2月29日。