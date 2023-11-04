MLB／大谷翔平爭奪戰！巨人能給出最大約、紅襪會是大黑馬
大聯盟（MLB）自由市場在昨（3日）正式開啟，日籍二刀流大谷翔平爭奪戰也隨即展開，《ESPN》記者Alden Gonzalez就在今（4日）透露，追求大谷翔平的球隊能縮小為10支球隊，其中舊金山巨人能給出的價碼勢必最高，波士頓紅襪則是追求大谷翔平的最大黑馬。
記者張志宇/綜合報導
記者Alden Gonzalez認為洛杉磯天使、洛杉磯道奇、巨人、紅襪、芝加哥小熊、紐約大都會、紐約洋基、西雅圖水手、德州遊騎兵與多倫多藍鳥，這10支球隊將會在自由市場上接觸大谷翔平。
巨人將會是自由市場最積極且願意給出最高價碼的球隊，因為上賽季巨人就已經渴望簽下明星球員，但紛紛在Aaron Judge與Carlos Correa的爭奪戰鎩羽而歸，休賽期勢必會在自由市場追求一位明星等級的球員。
與此同時，Alden Gonzalez也直言，紅襪將會是這場爭奪戰中的最大黑馬，我身邊的球團高層人士皆透露，大谷翔平長期對於加盟紅襪深感興趣，雖然波士頓已經很久沒有在自由市場上給出超大型合約，但隨著Craig Breslow接任總管，並取得老闆John Henry的同意，在今年自由市場將無補強預算限制。