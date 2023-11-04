朱立倫提總統候選人初選「小雞選母雞」 柯文哲：一聽就太奇怪
藍白陣營對於2024總統候選人整合方式仍無共識，國民黨主席朱立倫昨日再提出2種新方案，其中一種是「小雞選母雞」，分別由兩黨的立委提名人選來投票決定。對此，柯文哲今（4）日表示，這一聽就知道這提案太奇怪。
記者呂炯昌／台北報導
由於柯文哲不接受國民黨提出的民主初選方案，朱立倫昨日再提出了日本與德國模式。其中日本模式是請所有國民黨、民眾黨的立委提名人投票，選出他們認為可以代表在野的總統參選人，輸的當副手。柯文哲昨日表示，這個方案更像是縮小版的開放式初選，且此次國民黨提了69位參選人、民眾黨11位，其實不用投票，就已經預知結果。
柯文哲今日上午前往台東中央市場掃街，媒體聯訪時被問到本來喜歡日本模式，後來為何又改變?對此，柯文哲表示，因為國民黨提名69個，民眾黨提名11人，這一聽就知道這提案太奇怪。
針對傳出民眾黨區域立委參選人，也被納入國民黨不分區立委名單，柯文哲聽聞後回應，「可以選區域又同時登記不分區嗎?一個人可以同時報區域跟不分區，可以這樣嗎?」
媒體追問藍白合還會繼續進行？柯文哲說，他們已經說出他們的想法，剩下是國民黨要去回應。