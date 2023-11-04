製作人劉志雄剛奪金鐘獎！下台身體不適急送醫　仍病逝享年54歲

陳盈潔保外就醫「手腳全被綁住」　 許常德：一見到她我就放棄了

▲許常德探視保外就醫的陳盈潔（左），心疼好友手腳被綁住。（圖／翻攝自許常德的地下手記臉書）
▲許常德探視保外就醫的陳盈潔（左），心疼好友手腳被綁住。（圖／翻攝自許常德的地下手記臉書）

記者楊穎軒／綜合報導

70歲「歌壇大姐大」陳盈潔觸犯教唆偽造有價證券罪，被法院判處3年2個月有期徒刑定讞，8月底拖著失智和中風的病體入監服刑，上個月在獄中傳出急性腎衰竭、敗血症，獲准保外就醫治療，雖然撿回一命，1個禮拜仍需洗腎3次，音樂人好友許常德昨（3）日去探望，本來想拍下陳盈潔打招呼的照片，「一見到她，我就放棄了，因為她的手和腳被綁住。」

我是廣告 請繼續往下閱讀
▲陳盈潔於今（23）日下五1點47分坐上直達車，送往女子監獄。（圖／記者陳明中攝）
▲陳盈潔在獄中腎衰竭引發敗血症。（圖／記者陳明中攝）
許常德在臉書表示，昨天去醫院看陳盈潔，主要是通知為她舉辦的音樂會開始籌備，「本來想拍一張照片，就是只拍她的手，請她用手跟大家打招呼，但一見到她，我就放棄了，因為她的手和腳被綁住（因為插管中）」，於耳邊告知有哪幾位歌手會參加，陳盈潔激動到一直掙扎，「我感覺到她很感謝，第一次看她含淚的眼睛，她一直是很好強的。」

此外，許常德分享一張陳盈潔入獄前兩週與他在錄音室拍的合照，「因為我問她如果我是阿拉丁神燈，她要什麼願望，她毫不猶豫跟我說...再做音樂，於是我就去強力錄音室試唱，這也是這次音樂會最主要的目標，就是用更不一樣的方式再做音樂，謝謝大家一起完成陳姐的心願。」

▲許常德（右）和陳盈潔在錄音室留影。（圖／翻攝自許常德的地下手記臉書）
▲許常德（右）和陳盈潔在錄音室留影。（圖／翻攝自許常德的地下手記臉書）
許常德日前開直播透露，陳盈潔最後的心願是再做音樂，即便對方身體狀況暫時穩定，但經濟卻陷入困境，所以希望11月12日在高雄舉辦「破浪人生說唱會」，邀請眾多歌手和250位粉絲回顧陳盈潔的經典好歌，也幫助她度過難關，「這次11/12的陳姐作品音樂會，參與的人都是自動打給我的，我沒有主動去邀請，是個天使團隊，我會認真策劃這場，不會是簡陋的演出。」


陳盈潔急性腎衰竭送醫！昏迷1周醒了　最新病況曝光

陳盈潔入獄！白冰冰聽聞首度發聲　內心沉痛：想去見她

37歲王瞳突落髮「直逼耳下3公分」　戲迷認不出來：變了一個人

伊能靜真的沒整型！18歲天然沙龍照出土　神似兒子小哈利

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
AI倪珍報新聞