陳盈潔保外就醫「手腳全被綁住」 許常德：一見到她我就放棄了
70歲「歌壇大姐大」陳盈潔觸犯教唆偽造有價證券罪，被法院判處3年2個月有期徒刑定讞，8月底拖著失智和中風的病體入監服刑，上個月在獄中傳出急性腎衰竭、敗血症，獲准保外就醫治療，雖然撿回一命，1個禮拜仍需洗腎3次，音樂人好友許常德昨（3）日去探望，本來想拍下陳盈潔打招呼的照片，「一見到她，我就放棄了，因為她的手和腳被綁住。」
記者楊穎軒／綜合報導
許常德在臉書表示，昨天去醫院看陳盈潔，主要是通知為她舉辦的音樂會開始籌備，「本來想拍一張照片，就是只拍她的手，請她用手跟大家打招呼，但一見到她，我就放棄了，因為她的手和腳被綁住（因為插管中）」，於耳邊告知有哪幾位歌手會參加，陳盈潔激動到一直掙扎，「我感覺到她很感謝，第一次看她含淚的眼睛，她一直是很好強的。」
此外，許常德分享一張陳盈潔入獄前兩週與他在錄音室拍的合照，「因為我問她如果我是阿拉丁神燈，她要什麼願望，她毫不猶豫跟我說...再做音樂，於是我就去強力錄音室試唱，這也是這次音樂會最主要的目標，就是用更不一樣的方式再做音樂，謝謝大家一起完成陳姐的心願。」
許常德日前開直播透露，陳盈潔最後的心願是再做音樂，即便對方身體狀況暫時穩定，但經濟卻陷入困境，所以希望11月12日在高雄舉辦「破浪人生說唱會」，邀請眾多歌手和250位粉絲回顧陳盈潔的經典好歌，也幫助她度過難關，「這次11/12的陳姐作品音樂會，參與的人都是自動打給我的，我沒有主動去邀請，是個天使團隊，我會認真策劃這場，不會是簡陋的演出。」