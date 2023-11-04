週末全台高溫飆33度！北台灣「早晚溫差15度」 下週一變天防大雨
中央氣象署指出，本週末兩天高溫偏熱，各地天氣晴朗穩定，僅東南部、恆春半島有零星降雨機會，氣象專家、中央大學大氣系兼任副教授吳德榮表示，週末是典型的「秋老虎」天氣型態，日夜溫差較大，全台白天高溫都可以來到攝氏33度，不過早晚低溫僅攝氏17至19度，下週一（11月6日）傍晚，新的東北季風南下，大台北、東半部都會有雨，東北部有較大雨勢的機率。
記者張志浩／綜合報導
吳德榮在「三立準氣象．老大洩天機」專欄表示，台灣受中層的太平洋高壓籠罩、大氣穩定，低層則轉為偏東南風，白天偏暖，各地區最高溫約在攝氏33至34度，清晨「輻射冷卻」作用、各地區平地最低氣溫仍在攝氏17度至19度左右。
吳德榮表示，今（4）日中南部清晨有局部「輻射霧」，中午前後紫外線強。今日各地區氣溫部分，北部攝氏18至33度、中部攝氏19至33度、南部攝氏19至33度、東部攝氏17至34度。
吳德榮提及，下週一傍晚至下週二（11月7日）東北季風南下，冷空氣雖然不強，但大台北、東半部仍會下雨轉涼，東北部有較大雨勢的機率；桃園以南高溫略降、影響不大。下週三至下週四（11月8日至11月9日）東北季風減弱，天氣好轉、氣溫回升，北海岸、東半部偶有局部短暫雨的機率。下週五（11月10日）另一波東北季風南下，氣溫逐漸下降，北部、東半部有局部雨、轉濕涼。