DJ SODA襲胸案「2男1女落網道歉」和解了！女神0賠償撤告選擇原諒
紅遍全球的南韓女神DJ SODA（黃素熙），今年8月到日本大阪參加MUSIC CIRCUS慶典時，不幸遭到台下觀眾襲胸性騷擾，引發關注，讓一向親民的DJ SODA身心靈受創，不斷在鏡頭前落淚，而3名加害者已經落網，昨（3）日主辦單位也公布最新聲明，DJ SODA已經收到加害者們的道歉，並在無任何賠償金的情況下選擇和解原諒。
記者詹鎰睿／綜合報導
MUSIC CIRCUS慶典的主辦單位TryHard Japan以及DJ SODA經紀公司Eight Bulls Corporation，昨日以英、日、韓3種不同語言發布聯合聲明，內文指出，DJ SODA已經收到3位加害者的道歉信件，相信3人都已經深刻反省過錯，DJ SODA最終選擇原諒，且不需要任何賠償金的情況下達成和解，本案也於1日撤告。
TryHard Japan、Eight Bulls Corporation強調，未來會努力創造使人安全的環境，讓熱愛音樂舞蹈的觀眾們盡情享受表演。
還原整起事件，DJ SODA於8月13日在大阪表演，走下台互動時遭到多名觀眾公然襲胸，當下她故作鎮定，完全不敢發聲，直到一旁粉絲見狀幫忙錄影檢舉，才瞬間點燃網友們怒火，隨後主辦單位TryHard Japan火速發出聲明提告，嚴厲指責性騷擾行為。
DJ SODA也透露，她在這段期間身心靈受創，1個禮拜暴瘦5公斤，在節目上哽咽落淚，手還不停發抖，驚恐形容自己就像「動物園的猴子」，從來沒有這麼被羞辱過，甚至因為性感穿著，不停遭到網友惡意攻擊。雖然DJ SODA已經和加害者2男1女達成和解，但此事仍然引發日本、韓國社會高度關注。
※【NOWnews 今日新聞
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