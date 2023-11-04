台灣大賽／桃猿G1贏球必定捧冠！但若輸球封王機率為「鴨蛋」
中華職棒34年台灣大賽將在今（4日）正式展開，味全龍派出徐若熙主場對決樂天桃猿威能帝，從桃猿隊史角度來看將有一項有趣數據，若桃猿能在G1率先拿下勝利將100％封王，但若是G1輸球奪冠率則為0％。
記者張志宇/綜合報導
桃猿隊史共奪下7座總冠軍，這7冠中除了在2017、2018年是先保送一勝，其餘5冠皆在G1都搶下勝利，且最後都順利封王，但反觀若桃猿在G1吞敗奪冠率為0％，包括2007、2011年對陣統一7-ELEVEn獅與2022年對陣中信兄弟。
若綜觀整個台灣大賽歷史來看，在30支取得1勝0敗的球隊中，共有多達26支球隊順利捧起冠軍，奪冠率約為86%，過去僅1991年統一7-ELEVEn獅與1997年味全龍、2008年統一7-ELEVEn獅與2016年的義大犀牛能在G1吞敗後，仍能奪下冠軍，但封王率僅約13％。
至於味全龍隊史在台灣大賽中，有4次都在G1奪勝，最終3次捧冠，奪冠機率為75%，反觀若在G1吞敗，隊史則為2次，僅1997年順利奪冠，奪冠機率為50%。
此外，1992、1994年兄弟象與1995年統一7-ELEVEn獅因獲得上、下半季季冠軍，依照當時規章規定為總冠軍，因此不計算為參與總冠軍賽次數。