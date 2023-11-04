陸配徐春鶯跌出民眾黨不分區安全名單？柯文哲：名單還沒有決定
民眾黨不分區立委名單傳出納入中國籍配偶、台灣新住民發展協會榮譽理事長徐春鶯，引發爭議。媒體報導，民眾黨不分區安全名單中並不見徐春鶯。民眾黨主席柯文哲今（4）日回應表示，每個人要為自己辯護，民眾黨是提供一個海選的機會，她是一個來報名的，過程當中如果遇到質疑，她要去應付，反正我們不分區名單還沒有決定。
記者呂炯昌／台北報導
柯文哲今日上午前往台東中央市場掃街，媒體聯訪時被問到徐春鶯會在不分區安全名單之內嗎？昨天還有媒體曝露出徐春鶯唱共產黨黨歌的影片，柯文哲回應表示，每個人要為自己辯護，台灣民眾黨是提供一個海選的機會，她是一個來報名的，過程當中如果遇到質疑，她要去應付，反正不分區名單還沒有決定，對他來講她就是自己投進來報名，海選計畫的人選之一，就這樣。
媒體問，之前民進黨總統參選人賴清德來的時候，他有說過把握婦女選票就會是勝選的關鍵，早上的拜票行程是中央市場，是要針對婦女票嗎？柯文哲說，一般來講在選舉過程當中，市場都是一個熱門的地方，因為就是那個地方人最多，人最多的地方通常就是競選活動比較會去的地方。
媒體追問，有什麼特別想要把握婦女票的方式？柯文哲說，每個老百姓心中都是最關心自己的生活，所以對婦女同胞來講一樣，從國家安全到年輕婦女的托兒所、育嬰所，其實現代的婦女我們常說三明治世代，家裡長輩有人生病，她們都是主要的照顧人員，常常上面有公婆要伺候，旁邊要負責家事，又常常把照顧小朋友的責任交給她們，現在的中年婦女是典型的「三明治」，所以一樣，政治是解決人民每天生活的小事。