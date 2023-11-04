中古車買賣糾紛！男教唆小弟丟雞蛋、撒冥紙報復 警逮5嫌送辦
今年8月間，台中一名黃姓女子透過朋友介紹，以10萬元價格將一台國產中古車，賣給30歲林姓男子，但林男買來後發現，該車經過多次烤漆整修，與黃女所述的「未整修、原廠車」等資訊不符，氣的教唆小弟前往黃女住處扔擲雞蛋、撒冥紙及放鞭炮恐嚇，甚至連中間介紹買賣者也遭殃，被林男糾眾砸車等，警方獲報後隨即追查，並拘提林男等5人到案，訊後依恐嚇、毀損及組織犯罪防制條例罪嫌移送偵辦。
記者林盈君／綜合報導
據了解，黃女於今年8月間，透過網路及朋友介紹，以10萬元價格將國產中古車賣給林男，但林男不滿該車多次整修，與先前所述「未整修、原廠車」等資訊不符，便教唆張姓小弟等4人，到黃女住處撒冥紙、丟雞蛋，並要求黃女賠償損失，黃女因心生畏懼，交付3萬元賠償金，且中間介紹人也遭林男砸車滋事，甚至傳訊恐嚇等。
警方獲報後隨即展開追查，拘提涉案的林男等5人到案，檢方複訊後，林男以5萬元交保。警方呼籲，將持續強化掃蕩黑道幫派，全力打擊不法，快速偵破暴力犯罪，以淨化選前治安，遏止各類犯罪發生，營造良好治安環境。
※【NOWnews 今日新聞
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