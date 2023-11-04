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TPASS通勤月票16縣市上路　10月購買使用人次再創新高

▲交通部長王國材提到，為了這一次由中央主導的全新月票政策，特別委託專業美學團隊進行統一票卡及主視覺設計。（圖／記者許若茵攝，2023.06.07）
▲交通部長王國材提到，為了這一次由中央主導的全新月票政策，特別委託專業美學團隊進行統一票卡及主視覺設計。（圖／記者許若茵攝，2023.06.07）

記者許若茵／台北報導

全國規劃推動月票方案已有16個縣市上路實施，經公路局統計，自通勤月票推出至昨日(11/2)止，全國累計已有約268.5萬人次加值購買公共運輸通勤月票方案，並已突破1.75億人次使用通勤月票搭乘各類運具。

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公路局表示，TPASS行政院通勤月票實施至今已邁入第5個月，在10月份，全國約有71.2萬人次加值購買TPASS月票方案，包括基北北桃約57.5萬人次、中彰投苗約2.8萬人次、南高屏約8.3萬人次、桃竹竹苗約1.7萬人次、東部3縣市約0.9萬人次。

另公路局指出，約有4976.4萬人次使用月票搭乘各類公共運具，包含台鐵398.5萬人次、捷運輕軌2389.1萬人次、公車與市區公車及公路客運1943.5萬人次，以及其他運具含公共自行車及渡輪等245.3萬人次。

公路局分享，10月份購買月票及使用人次分別為71.2萬人次及4,976.4萬人次，均創下7月實施TPASS月票以來的單月新高，除了10月份新加入桃竹竹苗、基隆市及東部3縣市月票方案以外，單就三大生活圈部分月票銷售及使用人次亦均創下單月新高，顯示有越來越多的民眾認同及支持這項政策，預期成效會越來越好，希望持續透過這項政策培養民眾搭乘公共運輸的習慣，提升公共運輸使用及促進節能減碳。

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