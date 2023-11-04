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LOL世界賽／8強JDG碰KT！Ruler、Knight狀態高檔　中期是勝負關鍵

▲S13《LOL英雄聯盟》世界賽8強淘汰賽來到第3天賽程，今（4）日將由 LPL 第一總子 JDG（上）迎戰 LCK 第二種子 KT（下）。（圖／LOL Esports Flickr）
▲S13《LOL英雄聯盟》世界賽8強淘汰賽來到第3天賽程，今（4）日將由 LPL 第一總子 JDG（上）迎戰 LCK 第二種子 KT（下）。（圖／LOL Esports Flickr）

記者張志浩／綜合報導

S13《LOL英雄聯盟》世界賽8強淘汰賽來到第3天賽程，今（4）日將由 LPL 第一總子 JDG 迎戰 LCK 第三種子 KT ，JDG 頂著「銀河戰艦」的稱號，在瑞士制3連勝晉級8強， KT 則是挺過地獄籤運，在瑞士制5場皆面對中韓隊伍，千辛萬苦挺進8強再抽中 JDG ，前英雄聯盟職業隊分析師魚丸分析，KT 在中期營運發揮較疲乏，JDG 則是中期很容易靠一波團戰帶走大節奏，若 KT 想翻盤，BP 策略和下路能否有線權將會是關鍵，否則 JDG 以3比1終結比賽的機率頗高。

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▲JDG 在瑞士制3連勝晉級8強，除了是本屆世界賽最被看好奪冠的隊伍外，也要挑戰 MSI、世界賽皆奪冠的紀錄。（圖／LOL Esports Flickr）
▲JDG 在瑞士制3連勝晉級8強，除了是本屆世界賽最被看好奪冠的隊伍外，也要挑戰 MSI、世界賽皆奪冠的紀錄。（圖／LOL Esports Flickr）
KT 前中期營運不穩　強碰 JDG 壓力超大

KT 在瑞士制環節中，平均遊戲時間為35分46秒，是16支戰隊中最長，魚丸表示，從 KT 的比賽內容可以看出，他們在前期都能維持很好的競爭力，不過一但取得優勢，中期的營運上常常出現失誤，有鑒於這樣的情況，在瑞士制最後一場對決 DK 可以發現，KT 索性都選擇後期陣容拼一波團戰。

不過魚丸強調，KT 這樣的策略面對 JDG 並無優勢，首先是 JDG 的中期相當強勢，很常在20分鐘左右打贏一波大團戰左右戰局，此外，KT 仰賴的核心 Aiming 對線將要面對「尺帝」Ruler，Ruler前期拿得出克黎思妲甚至法洛士等角色，後期大C如亞菲利歐也都玩得相當出色；且 JDG 前4場對戰皆 Ban 掉後期大魔王阿祈爾，在 KT 中路 Bdd 拿不到這隻角色時，後勤該如何處理是一大問題，推估 BP 應該會圍繞讚奧莉安娜怎麼抉擇為主。

▲KT 在瑞士制環節呈現中期營運不穩的毛病，若沒適時調整，可能會被中期相當強勢的 JDG 一波帶走。（圖／LOL Esports Flickr）
▲KT 在瑞士制環節呈現中期營運不穩的毛病，若沒適時調整，可能會被中期相當強勢的 JDG 一波帶走。（圖／LOL Esports Flickr）
JDG 5路對線皆有優勢　下路線權將是比賽重點

翻開兩隊陣容一一對比，上路魚丸認為 369 打贏 Kiin 不會有太大問題，主因是 Kiin 在世界賽狀態下滑太多，369 如果在線上取得優勢率先跑線，那其他路也會連帶滾起雪球，打野部分 Cuzz 表現不差，但整體發揮仍距離 Kanavi 有一段差距，Knight 狀態則是維持高檔，Bdd 想完全打穿機率不高。

綜合中上野狀態，魚丸指出，Kiin和 Bdd 硬要防守還是守得住，那關鍵就在於下路對決，KT 必須嚴防 JDG 在上中拿到優勢後，策動跑線或塔殺等進攻將經濟差距輻射到下路，那後期肯定沒得打，此外，在軟輔回歸的情況下， JDG 輔助 Missing 將會有更好的發揮空間，包括睿娜妲、米里歐、露璐在下路都會是相當關鍵的英雄。

▲JDG 下路雙人線能獲取多少資源，會是 JDG 力求穩定求勝的關鍵。（圖／LOL Esports Flickr）
▲JDG 下路雙人線能獲取多少資源，會是 JDG 力求穩定求勝的關鍵。（圖／LOL Esports Flickr）

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