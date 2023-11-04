孫德榮人工膀胱出問題：尿不出來 緊急治療「30公分長管插下體」
62歲孫德榮從王牌經紀人成為YouTuber，非常賣力在經營頻道《孫腫來了》，已經累積16.6萬粉絲。他昨（3）日發布最新影片，透露因為尿不出來請子弟兵Gino送他去醫院，猜測可能是腸液蓋住人工膀胱所導致。抵達急診時，醫護人員趕緊拿長30公分尿管插進孫德榮尿道，只見平時意氣風發的孫德榮，在病床上大聲哀嚎，讓人見識到生命的脆弱。
記者蔡依庭／綜合報導
孫德榮7年前因罹患膀胱癌，擷取大腸作為人工膀胱。他日前和Gino去車行，回程時感覺尿路不順，認為是大腸液蓋住了出尿口，「我一切很好，但怎麼用力就尿不出來」，身體實在受不了，就請Gino送他前往三總急診，立即插入30公分尿管導尿，過程光看就感受到無比痛苦，他緊抓著助理的手哀嚎，隨後進行清洗人工膀胱，術後他明顯減緩疼痛許多。
在醫院治療過程中，他也同理到醫護人員的辛苦，認為他們壓力大又低薪，希望透過影片讓相關部門重視這個議題「護人員該加薪就要加薪」。洗完膀胱之後，他再度體會生命的無常，永遠不知道下一秒會發生什麼事，離開醫院後，二話不說直接開車去三重，吃他心心念念的越南三姊妹和極品冰淇淋，笑說：「人要活的開心不是嗎？」