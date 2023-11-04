壽山動物園獲台灣建築獎首獎　陳其邁：拉近人與動物關係

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台灣歷史最悠久、最具公信力，由建築師雜誌舉辦的「台灣建築獎」，壽山動物園榮獲首獎肯定，觀光局長高閔琳指出，高雄市政府致力於提升動物福祉，改造老舊的壽山動物園更是其中重要的一環，「新動物園運動」以提升動物福祉為目標，以「動物的自由之地」、「親子的同樂天堂」及「無障礙空中漫步長廊」為三大設計重點。
整體改造工程，除將兩座封閉的獸舍開窗、呼應壽山意象打造成山形屋，再透過百葉窗和天井的設計讓風流動、引光入室，也提供動物遮風避雨空間，更透過無障礙的空橋串連動物的家——山形屋；提供遊客更友善的參觀動線。
懸掛於空橋下方的4座動物觀察廊道，則讓人們以超近距離觀察動物；此外，將黑猩猩從舊有籠舍移至更加開放舒適的展場，並將籠舍改造為光室咖啡，讓人類反思動物園生命教育意義，更是設計一大亮點。
改造後的壽山動物園其圈養環境深受獸醫師公會、建築師公會、自然生態學者代表認同，整體空間設計及工程更榮獲第22屆「公共工程金質獎」及2023年「城市工程品質金質獎」肯定；這次更從239件參選作品中脫穎而出，得獲「台灣建築獎」首獎殊榮。
「台灣建築獎」評審也表示，實地漫步空中廊道可發現遊園視野變得遼闊，走下廊道有種被動物圍繞卻又不打擾牠們的感受；邱文傑建築師的設計思考，不僅只於一個漂亮的建築，而是更進一步思考公共活動，使人與動物的關係更接近。
邱文傑建築師表示，每個優質文明的城市，都會有個小孩子喜歡親近的動物園，記得市長陳其邁上任不久，就發自內心提到「希望高雄有個大人小孩都喜歡的動物園！」；感謝進步中的高雄，不但讓建築師的專業有發揮的機會，更落實成市民日常生活的果實！
目前壽山動物園已免預購並開放現場及線上多元購票管道，即日起至12月底入園還可享半價優惠；惟因停車空間有限，建議在捷運「鹽埕埔站」或輕軌「文武聖殿站」轉乘56號公車直達動物園。