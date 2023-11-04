2023草嶺古道芒花季今登場！接駁套票送便當、50元券 預約方法曝
交通部觀光署東北角暨宜蘭海岸國家風景區管理處舉辦「2023草嶺古道芒花季」今（4）日起至11月26日登場 。週五、六、日的假日期間推出結合在地商家的芒裡有閒市集、芒花溫泉小旅行等。今年更新增「芒花專車接駁套票」，方便旅客從福隆遊客中心出站後，直達草嶺古道登山口。套票299元，還送福隆便當，與限量50元蘭陽購購券。
記者葉盛耀/綜合報導
草嶺古道為東北角熱門步道景點，即是從新北貢寮遠望坑到宜蘭頭城大里，老少皆宜的攀登步道。每年秋季芒花盛開皆吸引眾多遊客前往健行。秋芒路線從草嶺古道沿線、福隆遊客中心至大里遊客中心、礁溪及福隆泡湯，還有東北角熱門景點，都已秋意盎然，芒花盛開。
此次芒花季結合東北角在地特色品牌商家推出芒裡有閒市集、質感手作等，並推出299元「芒花專車接駁套票」，更串連大東北角在地觀光工廠、溫泉旅宿、美食餐飲等規畫一日及二日主題遊程，深度體驗東北角在地特色。
「芒花專車接駁套票」推出時間為在草嶺古道芒花季活動期間每週五、六、日三天，早上9點至中午12點30分，可現場透過LINE@預約購買 ，官方line帳號「2023草嶺古道芒花季」（@589vpfni）。每15分鐘就有一班9人座接駁車，單程單次接駁，可選擇福隆遊客中心至遠望坑親水公園停車場，或遠望坑親水公園停車場至福隆遊客中心。
套票並附贈一份芒花季限定環保餐盒的福隆便當，且套票還加碼送一張蘭陽購購券（50元，數量有限，送完為止）。另外，民眾若參與2023年ITF臺北國際旅展，至東北角管理處攤位（編號K1313）打卡按讚，也可獲得一張蘭陽購購券。