不能再拖！藍營15縣市長連署支持藍白合方案二選一　籲儘速組隊

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藍營15位縣市首長們說，朱立倫提出藍白合的新方案中，侯柯或柯侯的對比式民調佔 50%，另外50%有兩種方案，一個是參照日本自民黨總裁選舉、民調加入立委小雞無記名投票的方式，一個是參照德國國會選舉採用的聯立制計算政黨支持比例。「兩個方案都是參考民主先進國家，也有學理依據，同時也可以減少民眾黨所主張全民調的方式會有嚴重偏差的問題。」
藍營15縣市首長們強調，大選組隊方式應該要儘快定案，他們「已經全面啟動就戰鬥位置，大家會堅定地走自己的路。希望在下架民進黨的選戰中，柯主席有決定時，隨時加入我們一起同行。」
今日參與聯署支持國民黨中央所提日本、德國模式二選一的共有15位首長，其中包含4位直轄市長與11位縣市長。除國民黨提名總統參選人新北市侯友宜市長外，還有台北市蔣萬安市長、桃園市張善政市長、台中市盧秀燕市長、基隆市謝國樑市長、新竹縣楊文科縣長、苗栗縣鍾東錦縣長、彰化縣王惠美縣長、南投縣許淑華縣長、雲林縣張麗善縣長、嘉義市黃敏惠市長、宜蘭縣林姿妙縣長、花蓮縣徐榛蔚、台東縣饒慶鈴縣長、與連江縣王忠銘縣長。
國民黨表示，不管是日本或是德國式都符合民眾黨柯文哲主席所最在意的「科學」與「民意」的實質內涵，都是以媒體與政黨民調中最常使用的對比式民調為主，不管是哪一種都是「公開透明」、「公平公正」、「國際常用」、與「簡單快速」，其中德國式因為全採用民意調查方式，因此也有學者稱之為「準全民調」。
國民黨說，超過6成以上台灣民眾期望政黨輪替，藍白合是要共同進行台灣第三波民主改革，避免一黨獨大、贏者全拿的民主獨裁，是要更進一步深化民主。因此國民黨以最大的誠心、耐心、與同理心推動藍白合，並提出德國或日本式兩項方案，避免「全民調」所產生可能遭對手陣營操弄、或學理無法分辨差異的誤差值問題。
國民黨表示，民進黨執政七年來多貪腐弊案層出不窮。例如風力發電被爆出採購價格高於市場，台南學甲光電爐渣補貼一魚三吃，疫情期間發口罩財、疫苗財、快篩財，還有8400億前瞻建設債留曾孫，巴西蛋進口商超思及過期爭議等，種種缺失可以說是罄竹難書。國民黨說，明年的選舉不只攸關2300萬人的未來，更關係國際區域的未來是否能和平穩定的發展，因此也呼籲民眾黨一起以台灣蒼生為念，為了下一代，一起組隊更進一步深化民主。
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