《暗黑破壞神4》資料片「憎恨之軀」將有新職業！預計發售時間曝
Blizzard 年度盛會 BlizzCon 2023（2023 暴雪嘉年華）今（4）日台灣時間凌晨2點正式開幕，官方也在開幕典禮過後，釋出《暗黑破壞神 4》新資料片「憎恨之軀（Vessel of Hatred）」最新消息，預告將會有全新玩法、全新職業在明（2024）年下半年推出，而今年12月也將會先有一波改版，增加新獨特的腐化戒指、冬季季中活動、改進附魔功能等。
記者張志浩／綜合報導
據《暗黑破壞神 4》遊戲總監指出，新資料片《憎恨之軀》將延續《暗黑破壞神4》故事，玩家會在被稱為「納漢圖」的全新地區，揭開大罪魔王墨菲斯托的下場，以及他染指聖休亞瑞的邪惡計畫，而在劇情任務中，除了玩法的更新、還會有新登場的邪惡反派，和《暗黑破壞神》世界中的全新職業，官方將在明年夏天公開更多消息，並在明年下半年推出《憎恨之軀》。
而在遊戲近況部分，第二賽季「血之賽季」也將在12月初進行改版，官方目前釋出以下更新內容，並強調有更多驚喜的內容會在未來幾週持續公開。
🟡5個全新獨特的職業專屬惡疫戒指，讓玩家重溫第一賽季的樂趣和最受歡迎的能力。
🟡玄術師提供附魔預覽視窗，玩家在做出決定前可以先查看可能出現的屬性。
🟡「齊爾的屠宰場」事件是終極的遊戲後期體驗，可以重複遊玩，並帶來滿是強大怪物和超棒獎勵的特殊地城。
🟡嚴酷寒冬的「深冬晦暗」期間限定活動，將聖休亞瑞的某些區域轉變成全新的屠魔暗境。
🟡眾所期盼的天梯排行榜將於第三賽季登場，帶來每週試煉活動，讓聖休亞瑞的各路英雄與朋友、所屬氏族，或世界中的任何一人都能角逐職業排名之冠。每個週末排名最高的英雄將名列賽季英雄殿堂，受萬人景仰。