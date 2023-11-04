《以愛為營》王鶴棣化身霸道總裁迷倒女神 白鹿耍心機狂撩倒追
王鶴棣、白鹿、魏哲鳴主演時裝劇《以愛為營》，改編自晉江文學翹搖的小說《錯撩》。劇中「撩人高手」白鹿瘋狂撩冰山總裁王鶴棣，各種小心機輪番上演倒追男神，把他撩得面紅耳赤，一步一步攻下他的心，但現實中，白鹿對王鶴棣評價是：「第一次有男演員比我還吵！」
記者蔡依庭／綜合報導
《以愛為營》至定檔以來網路討論度飆漲，女神白鹿在飾演美貌雙商的戲精記者「鄭書意」，為了報復前男友與小三，以為王鶴棣是小三的小舅舅，而接近對方，想成為小三的小舅媽，沒想到竟然撩錯人，展開財經記者和霸道總裁之間的愛情故事。
網友看到預告中的王鶴棣，西裝搭配金絲框眼鏡，寬肩窄腰挺拔的身姿，完全滿足觀眾對霸總的期待。王鶴棣在劇中因看到白鹿身邊出現又帥又有趣的魏哲鳴，徹底打翻的醋罈子直球告白「我不等了，鄭書意，我喜歡你很久了。」
王鶴棣與白鹿的劇中劇外互動都成觀眾的焦點，2人經常在片場中打鬧，嗓門不相上下，網友稱他們是「病友相見」，白鹿回應：「湊在一起就會發病了。」從花絮中看到的劇組日常就像小學生打架現場，2人一起搞怪耍寶，感情升溫。《以愛為營》在iQIYI國際版APP及iQ.com首播。