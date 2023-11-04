胡瓜《全能歌手》播出最終戰！突爆決賽歌手「捐肝救父」宣告休息
胡瓜主持的大型歌唱選秀節目《全能歌手》，將在本周播出最終戰「冠軍之夜」，6位選手將演唱2首歌，總分最高的可以獲得100萬獎金，沒想到其中一名參與決賽的歌手張龍就自爆，不管比賽結果如何，他要先休息一陣子，準備捐肝給爸爸，讓全場感動不已。
記者詹鎰睿／綜合報導
張龍一開場演唱〈改變自己〉，以輕快的曲風讓現場high起來，一路走來的成長與進步，讓薛忠銘老師忍不住大讚；周蕙老師更是盛讚看到他改變，也大膽表示聽完張龍的歌，會重新愛上張龍。
暖心的綜藝大哥胡瓜更邀請了張龍的媽媽與姊姊到現場給予加油鼓勵，這才知道原來張龍媽媽是緬甸人不太會說中文，透過姊姊的翻譯，媽媽表達對兒子的支持，沒想到張龍竟意外脫口自爆，不管比賽結果如何，他要好好休息一陣子，準備捐肝給爸爸，讓全場動容不已。
另名參賽者張凱喆，在最終戰選唱獅子合唱團的〈Lion〉，鏗鏘有力的歌聲讓現場熱血沸騰，胡瓜還注意到張凱喆有好幾個「超級深蹲」的動作，張凱喆則解釋之前表演時腰受傷，在冠軍戰前先去打了一針肌肉鬆弛劑，讓胡瓜不忘貼心叮囑，年紀輕輕就受傷，是因為肌群都沒有訓練要多運動，讓張凱喆除了演唱，還多上了一課生活常識。