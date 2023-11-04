周慧敏喊話粉絲別寄信！女神暖舉太貼心 捧出一整疊書信揭真相
55歲「玉女掌門人」周慧敏（Vivian）婚後淡出娛樂圈，較少出現螢光幕前，但每每亮相時總是神采依舊，掀起一波回憶殺，她2日突然發文要求粉絲別再寄信，讓人擔心是否出現突發狀況，結果真實原因曝光，竟是身處數位科技年代，她依舊親筆回覆每位歌迷的來信，無奈雪片般飛來的書信，早已在家堆成一整疊，來不及一一回覆，只好先請粉絲暫停寄信！
記者江芷稜／綜合報導
溫柔婉約的周慧敏，與科幻作家倪匡的兒子倪震愛情長跑多年，一度歷經對方偷吃分手，她選擇原諒後再度復合，並為愛退出演藝圈，跟著男方移居加拿大，2009年閃婚步上紅毯時，讓一票宅男全都心碎，這10多年來雙方離婚謠言不斷，今年還傳出她轉移財產，讓男方被迫「淨身出戶」，周慧敏多次出面澄清是假新聞，跟老公一笑置之。
儘管退出演藝圈，周慧敏廣告邀約不斷，也經常擔任演唱會嘉賓表演，外貌、身材保養得宜，擁有很多死忠粉絲，沒想到超級親民的她，收到粉絲來信竟然會慎重閱讀後回信，她近日曬出抱著一大疊書信的美照，要求粉絲暫時停止寄信給她，原來是時間不夠，來不及一一回覆，希望消化好部分信件，再通知大家可以繼續寄信的時間。
在電子信件風行年代，周慧敏非常感謝粉絲支持，暖心表示「我必會每封拆開細讀和回覆，讓支持我的朋友帶來快樂也是我回信的動力」，對待歌迷們相當有心，不少網友認證真的收過周慧敏的回信，激動地說「辛苦了，幾次收到回信都不敢相信！人生不管在多低谷都會馬上振作起來，這種impact真的是life changing的！感謝V的用心，V對粉絲真的好sweet！」許多人不敢相信女神如此貼心，直呼這跟老師改考卷一樣，真的太辛苦了。