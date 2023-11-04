製作人劉志雄剛奪金鐘獎！下台身體不適急送醫　仍病逝享年54歲

周慧敏喊話粉絲別寄信！女神暖舉太貼心　捧出一整疊書信揭真相

▲周慧敏會親筆回覆每個粉絲的來信，最近消化不了，她要求粉絲別再寄信了。（圖／翻攝自周慧敏臉書）
▲周慧敏會親筆回覆每個粉絲的來信，最近消化不了，她要求粉絲別再寄信了。（圖／翻攝自周慧敏臉書）

記者江芷稜／綜合報導

55歲「玉女掌門人」周慧敏（Vivian）婚後淡出娛樂圈，較少出現螢光幕前，但每每亮相時總是神采依舊，掀起一波回憶殺，她2日突然發文要求粉絲別再寄信，讓人擔心是否出現突發狀況，結果真實原因曝光，竟是身處數位科技年代，她依舊親筆回覆每位歌迷的來信，無奈雪片般飛來的書信，早已在家堆成一整疊，來不及一一回覆，只好先請粉絲暫停寄信！

我是廣告 請繼續往下閱讀
▲周慧敏（左）2009年和老公倪震步入禮堂，沒想到近日卻傳出婚變謠言，對此，周慧敏不但親口證實這是假消息，還透露夫妻倆看到時僅一笑置之。（圖／翻攝自微博）
▲周慧敏（左）2009年和老公倪震步入禮堂，沒想到近日卻傳出婚變謠言，對此，周慧敏親口證實這是假消息，還透露夫妻倆看到時僅一笑置之。（圖／翻攝自微博）
溫柔婉約的周慧敏，與科幻作家倪匡的兒子倪震愛情長跑多年，一度歷經對方偷吃分手，她選擇原諒後再度復合，並為愛退出演藝圈，跟著男方移居加拿大，2009年閃婚步上紅毯時，讓一票宅男全都心碎，這10多年來雙方離婚謠言不斷，今年還傳出她轉移財產，讓男方被迫「淨身出戶」，周慧敏多次出面澄清是假新聞，跟老公一笑置之。

▲▼周慧敏探訪流浪動物之家。（圖／翻攝自周慧敏臉書）
▲周慧敏淡出演藝圈後勤做公益，探訪流浪動物之家。（圖／翻攝自周慧敏臉書）
儘管退出演藝圈，周慧敏廣告邀約不斷，也經常擔任演唱會嘉賓表演，外貌、身材保養得宜，擁有很多死忠粉絲，沒想到超級親民的她，收到粉絲來信竟然會慎重閱讀後回信，她近日曬出抱著一大疊書信的美照，要求粉絲暫時停止寄信給她，原來是時間不夠，來不及一一回覆，希望消化好部分信件，再通知大家可以繼續寄信的時間。

▲周慧敏曬出一大疊書信，希望粉絲暫停寄信了。（圖／翻攝自周慧敏FB）
▲周慧敏曬出一大疊書信，希望粉絲暫停寄信了。（圖／翻攝自周慧敏FB）
在電子信件風行年代，周慧敏非常感謝粉絲支持，暖心表示「我必會每封拆開細讀和回覆，讓支持我的朋友帶來快樂也是我回信的動力」，對待歌迷們相當有心，不少網友認證真的收過周慧敏的回信，激動地說「辛苦了，幾次收到回信都不敢相信！人生不管在多低谷都會馬上振作起來，這種impact真的是life changing的！感謝V的用心，V對粉絲真的好sweet！」許多人不敢相信女神如此貼心，直呼這跟老師改考卷一樣，真的太辛苦了。


女神優雅老去／55歲周慧敏「0修圖近照」被挖！全身暴瘦狂冒青筋

周慧敏遭傳婚變「淨身出戶」！她首回應親曝感情現況：一看就假的

周慧敏遭爆離婚倪匡兒！悄轉移38億財產　曬照曝光「婚姻現況」

周慧敏55歲美國開唱！一開口「崩壞狂走音」遭狠酸：老了就退休

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
AI倪珍報新聞