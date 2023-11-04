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NBA／Curry絕殺雷霆！勇士141:139驚險逆轉　D.Green差點變戰犯

▲Stepehn Curry完成準絕殺上籃，帶領金州勇士在季中錦標賽首日賽程擊敗奧克拉荷馬雷霆。（圖／美聯社／達志影像）
▲Stepehn Curry完成準絕殺上籃，帶領金州勇士在季中錦標賽首日賽程擊敗奧克拉荷馬雷霆。（圖／美聯社／達志影像）

記者黃建霖/綜合報導

NBA本季將進行聯盟史上首屆的季中錦標賽，第一天的賽程在今（4）日如火如荼的進行，金州勇士和奧克拉荷馬雷霆打出一場驚心動魄的大戰，勇士靠著Stephen Curry的準絕殺上籃，在客場以141:139擊敗對手。

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季中錦標賽由聯盟30支球隊參賽，每支球隊出賽4場小組賽；6支小組第一的球隊和2支外卡球隊（東西部各一支）晉級淘汰賽，8強勝出的球隊將能前往拉斯維加斯挑戰最終的冠軍。

勇士今天在首場比賽對上西區新崛起的雷霆，首節就轟下38分，但自己在防守端也未能限制住對手，兩節都被主場軍拿超過30分，半場打完分數沒有被拉開，他們以69:67暫時領先。

今天這場比賽雷霆少主Shai Gilgeous-Alexander因為膝蓋傷病而缺席賽事，他本季場均可貢獻24.8分6.8籃板6.6助攻和2.6次抄截，少了他對於雷霆來說是一大損失。不過此役球隊側翼好手Luguentz Dort外線爆發，三分球6投全中，給予勇士不小麻煩，第三節Chet Holmgren連拿5分，讓雷霆正式反超。

末節雷霆外線火力不減，Isaiah Joe和Josh Giddey兩人連進3顆外線逼迫勇士得喊出暫停。不過勇士畢竟是有冠軍經驗的球隊，面對如此情況並沒有自亂陣腳，緊咬比數，並在比賽剩下3分鐘時靠Klay Thompson的三分球追平。

雷霆之後靠著罰球重新反超，最後1分58秒時領先3分，之後Curry完成高難度上籃，Thompson在對方失誤後反擊時被犯規，兩罰命中，灣區反倒以137:136領先。

進入讀秒時刻，Chet Holmgren切入造成Draymond Green犯規，他兩罰俱中重新反超，勇士下一波進攻Gary Payton II接獲Green傳球、空接擺進2分，客隊再次超前。

關鍵回合，Dort切入造成勇士犯規，他兩罰一中追平比分。勇士握有絕殺機會，Curry單打Dort壓時間到最後一秒，切入後高拋上籃，球滾進籃框之中，但是Green卻碰到籃框了，裁判審視之後確認進球有效。雷霆沒有時間再完成進攻，無法完成進球，比賽勝負就此底定。

最後回放畫面顯示，Green似乎手確實有碰到籃框，但雷霆後衛J. Giddey也有碰到籃網的嫌疑，或許是因為這個原因，最後判定沒有妨礙中籃，得分有效。

Curry今晚攻下30分，命中5記三分球，另有7次助攻，維持開季的好狀態；Thompson命中4顆三分球，得到18分；替補中鋒D. Saric攻下20分6籃板。雷霆方面，Dort拿到29分，Holmgren攻下24分8籃板。

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