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陳子玄離婚4年梅開二度！再嫁大8歲電視人「計劃生小孩」

▲陳子玄離婚4年梅開二度，一早曬出婚紗照宣布喜訊。（圖／翻攝陳子玄臉書）
▲陳子玄離婚4年梅開二度，一早曬出婚紗照宣布喜訊。（圖／翻攝陳子玄臉書）

記者蔡依庭／台北報導

32歲陳子玄過去和同為8點檔演員陳建隆有過一段婚姻，並育有一子。陳子玄今（4）日一大早就在臉書曬出婚紗照，寫下「對的人」並且附上愛心符號，經紀人黛華證實她上月已登記為人妻，男方是電視圈的人、大陳子玄8歲，小倆口並沒有辦婚宴的打算，但有生小孩的計畫「就看他們時間安排」。

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▲陳子玄與陳建隆各自安好。（圖／翻攝臉書）
▲陳子玄（左）與陳建隆離婚後各自安好。（圖／翻攝臉書）
陳子玄在2015年曾和大她14歲陳建隆結婚，但婚姻僅維持4年就結束。她受訪時曾坦言，和陳建隆離婚後有嘗試過復合，但約莫半年終究無法繼續。今年5月，陳建隆和演員李緻公開放閃，陳子玄被訊息轟炸提醒消息，依舊大方祝福，雙方感情雖然散了，但都很有風度。

她前不久曾在節目《阿姐萬歲》透露有個觀察中的對象，而對方是大她8歲的電視人，2人認識快10年，當初還笑說在觀察中，也有機會閃婚，沒想到被她預知中了，一認愛就是結婚的大消息。

陳子玄近幾年沒有完全投入在8點檔，斜槓開副業成立「真心製造所」販售銀飾和甜點，由於純手工，視當天心情決定商品風格，從製作到寄貨一條龍包辦，假日還到市集擺攤。她曾透露，收入狀況若好的話，2天營業額有10萬元、平均則有7萬元，所以也沒特別想回去拍戲，「該拍的時候就會拍。」

▲陳子玄梅開二度成為幸福人妻。（圖／翻攝陳子玄臉書）
▲陳子玄梅開二度成為幸福人妻。（圖／翻攝陳子玄臉書）

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