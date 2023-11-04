6款「壞了不用馬上買」小家電 咖啡機、電視都上榜！眾點頭認同
雙11民眾可能會趁機添購新家電，在行政院主計處總處公布的110年「家庭設備普及狀況」調查發現，這10年來家庭設備有不小的變化，其中以數位相機、電話機衰退幅度大，顯示民眾對於該產品的需求度大幅降低，同時日本網站《All About マネー》也分析了退休後多款即便壞掉也不用急著買的家電。綜合盤點整理以下6款家用設備，壞掉後可以思考還需不需要立即購買。
記者周淑萍/綜合報導
📍數位相機：主計處研究發現，在智慧手機的興起後，取代了家庭對於數位相機的需求。10年前平均每2戶家庭就有1戶有數位相機，但到了110年平均每10戶家庭僅1戶有數位相機。
📍家用話機：家用電話機從幾乎戶戶一台電話機，演變到每百戶已經有15戶家裡沒有電話機。
📍電子鍋：《All About マネー》網站建議，陶鍋、壓力鍋、微波爐也能煮白飯，再則還有台灣大同電鍋可以煮白飯，不是個壞掉要立即買新的。
📍電視：也被《All About マネー》認為是不是必要的產品之一，報導提到，即便電視內容不是很有趣，但壞掉之後多數人還是會覺得應該要再買一台，但仔細想想在YouTube 等網路串流平台找到許多內容，可以透過手機、平板來取代。
📍熱水瓶：一次需要煮2~3公升甚至更多，煮完之後還有保溫功能，相當耗電，如果是小家庭、單身平常在家對於熱水的需求沒有這麼大的話，可能就不需要，不如用小型的電茶壺煮水。
📍咖啡機：如果是單身、退休者，一天對於咖啡的需求會很大嗎？其實有很多掛耳式的咖啡可以取代，只需要打開包裝，煮開熱水沖泡就有咖啡可以喝。