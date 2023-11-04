2023台北溫泉季最大亮點！與日本同步「撞神轎」 明日現場可報名
「2023台北溫泉季」即日起至11月6日於新北投站廣場、七星街、七星公園和北投公園等地登場，今年最大亮點為神轎納福遊行、撞神轎等活動，來自日本松山市的撞轎祈福祭典，具有400年歷史，今（4日）起還有多個場次，明（5）日還開放民眾報名參與。
記者葉盛耀/綜合報導
日本松山市撞轎祈福祭典具有400年歷史，原名「松山秋之祭」，在當地也稱「道後八町男子祭典」，繼2019年後，今年第4度跨海來台演出。透過神轎撞轎祈福盛典，民眾可欣賞神轎指揮者精彩生動的姿態、感受扛轎者充滿男子氣概的活力，更可一窺代表松山市充滿生命力的獨特祭典。在撞轎祈福前，會先進行踩街，踩街過程中，扛轎者會上下左右用力搖動神轎的靈魂，以祈求五穀豐收、生意興隆。到了定點後，各隊會扛著神轎進行數次激烈的撞轎儀式，撞轎時兩方人馬互不相讓的畫面令人熱血沸騰、印象深刻。
觀傳局指出，活動集結松山市道後八町「道後村大神輿會」、「小唐人大神輿」、「持田聯合大神輿會」及「北小唐人大神輿連合會」等4支隊伍，帶來4座大神轎，每座神轎約700公斤，由超過300位轎伕展現傳統的撞轎演出。
今（4日）至明日，神轎祭典還有4場，今早在新北投捷運站周邊，下午17:00移駕至松山慈祐宮前廣場。而明（5日）上午10:30先到台北市市民廣場，下午返回捷運新北投站周邊，於3點鐘啟動撞轎，免飛日本就能看到台日溫泉盛典。
明（5）日臺北市政府活動當天現場限額開放民眾參與，18歲以上即可報名，在日本轎夫的溫柔「轎」育下，近距離體驗日本在地文化，感受充滿活力的吆喝聲，機會難得。
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