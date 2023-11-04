藍提藍白合2方案早已包含全民調 凌濤示警：藍白不合全盤皆輸
國民黨昨日提出藍白合兩個折衷方案，但民眾黨總統參選人柯文哲仍堅持要用全民調決定正副人選。國民黨智庫副執行長凌濤表示，朱立倫跟侯友宜共同認可的方案已經包含「全民調」，考量政黨支持或民意代表，是為了實現第三波民主改，既然國民黨、民眾黨有合作組成聯合政府的共識，那麼就不該也不能是只有柯跟侯兩個個人的組合，必須包含政黨及民代的支持，才是最「全」的民調，也才能實現憲政改革、防止贏者全拿的藍白共同政治初衷。
記者余祥／台北報導
凌濤說，國民黨主席朱立倫提出的日本自民黨的總裁選舉方式以及德國聯立制的選舉，都已經絕大部分妥協採取民意調查方式取代投票。若參考德國制度「比例代表制」精神衍伸的實際方案：50%侯柯、柯侯對比賴蕭民調+50%國民黨、民眾黨的政黨民調；若採日本自民黨制度，內閣制精神，實際方案：50%侯柯、柯侯對比賴蕭民調 + 50% 立委參選人不記名秘密投票。
凌濤強調，國民黨不用被讓任何1%民調，也願意接受最公平的競賽，無需委屈他人禮讓，實際上目前提出的兩個方案也已包含「準全民調」，但台灣民眾黨一下堅持全民調、一下不堅持，又將僅是所有方案裡面四分之一部分的「不記名投票」過度放大，顯然立場頗為強硬。
凌濤表示，總體來說，藍白不合，各自棄保很難，在野獲勝機率有限。還是必須堆疊最大的善意，保持可能性，否則可能全盤皆墨。