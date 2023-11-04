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最新民調出現變化！賴清德支持度近4成　柯文哲18%「三腳督」墊底

▲三腳督情況下，民進黨賴清德39.7%穩居第一。（圖／記者嚴俊強攝，2023.10.31）
▲三腳督情況下，民進黨賴清德39.7%穩居第一。（圖／記者嚴俊強攝，2023.10.31）

記者陳佩君／台北報導

藍白陣營合作卡關，據《美麗島電子報》最新民調指出，總統支持度在三腳督情況下，民進黨賴清德39.7%穩居第一、國民黨侯友宜25.2%、民眾黨柯文哲18%則是墊底。

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《美麗島電子報》公布總統大選第65波最新民調，在三腳督情況下，賴清德39.7%穩居第一、侯友宜爬到第二、25.2%，柯文哲18%則是墊底；至於四腳督，賴清德仍是第一，拿到36.9%支持度、侯友宜21.8%、柯文哲15.5%、鴻海創辦人郭台銘僅有6%。

至於政黨輪替上，有34.8%支持民進黨繼續做、20.7%認為換國民黨做、11.4%認為換民眾黨做、僅有3.3%支持換無黨籍做。

美麗島電子報追蹤調查期程為7月17日至明年1月12日，本次調查時間為2023年10月31日至11月2日，為追蹤民調第65波；抽樣設計是以中華電信住宅電話簿為基礎的電腦資料庫，經等比分層隨機抽樣後，再經隨機跳號替換末2碼做為撥出的電話門號。本次調查成功完訪1201人，在信賴水準95%時抽樣誤差最大值為±2.8%。

▲美麗島公布最新民調。（圖／美麗島民調）
▲美麗島公布最新民調。（圖／美麗島民調）


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