最新民調出現變化！賴清德支持度近4成　柯文哲18%「三腳督」墊底

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至於政黨輪替上，有34.8%支持民進黨繼續做、20.7%認為換國民黨做、11.4%認為換民眾黨做、僅有3.3%支持換無黨籍做。
美麗島電子報追蹤調查期程為7月17日至明年1月12日，本次調查時間為2023年10月31日至11月2日，為追蹤民調第65波；抽樣設計是以中華電信住宅電話簿為基礎的電腦資料庫，經等比分層隨機抽樣後，再經隨機跳號替換末2碼做為撥出的電話門號。本次調查成功完訪1201人，在信賴水準95%時抽樣誤差最大值為±2.8%。
NOWnews今日新聞將於2023年11月15日舉辦《2024總統大選青年論壇》，邀請各陣營總統參選人，針對NOWnews編寫出版的《青年政策白皮書》內容，聚焦青年低薪、居住正義、能源政策、兩岸主權四大議題進行論述，並開放現場青年提問總統參選人。
●活動時間：2023/11/15（三）09:00~16:30
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